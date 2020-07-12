SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 12 Jul 2020 | 18:00 | şuan: 17:44
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MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
İbrahim Üzülmez
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo
  • 22 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 14 Ricardo Faty
  • 7 Oscar Scarione
  • 35 Daniel Lukasik
  • 24 Saba Lobzhanidze
  • 18 Konrad Michalak
  • 12 Dever Orgill

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 40 Emin Bayram
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 89 Atila Turan
  • 19 Cebrail Karayel
  • 78 Fatih Tultak
  • 3 Sedat Ağçay
  • 11 Mahmut Akan
  • 15 Orkan Çınar
  • 17 Ender Aygören
  • 23 İlhan Parlak
  • 30 Gelmin Rivas

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 22 Mariano
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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