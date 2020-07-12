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STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Jul 2020 | 18:00 | şuan: 17:44
MÖ
0
0
MKE Ankaragücü
İbrahim Üzülmez
Galatasaray
Fatih Terim
MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
MKE Ankaragücü
25
Ricardo
22
Michal Pazdan
13
Ante Kulusic
8
Tiago Pinto
70
Stelios Kitsiou
14
Ricardo Faty
7
Oscar Scarione
35
Daniel Lukasik
24
Saba Lobzhanidze
18
Konrad Michalak
12
Dever Orgill
Galatasaray
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
40
Emin Bayram
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
48
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Yedekler
1
Korcan Çelikay
89
Atila Turan
19
Cebrail Karayel
78
Fatih Tultak
3
Sedat Ağçay
11
Mahmut Akan
15
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.