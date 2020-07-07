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STADYUM: Fenerbahçe HAKEM : Alper Ulusoy Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 07 Jul 2020 | 18:00 | şuan: 17:36
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Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
  Gençlerbirliği - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 89 Kristoffer Nordfeldt
  • 22 Erdem Özgenç
  • 15 Zargo Toure
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 23 Soner Dikmen
  • 32 Flavio
  • 21 Daniel Candeias
  • 17 Sefa Yılmaz
  • 8 Fabricio Baiano
  • 5 Berat Özdemir
  • 9 Bogdan Stancu

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 6 Tolgay Arslan
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 24 Arda Kızıldağ
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 13 Giovanni Sio
  • 20 Mats Seuntjens
  • 99 İlker Karakaş

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 28 Murat Sağlam
  • 86 Emir Miray Köksal
  • 75 Gürkan Başkan
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 24 Garry Rodrigues
  • 21 Miha Zajc
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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