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STADYUM:
Fenerbahçe
HAKEM :
Alper Ulusoy Alper Ulusoy
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Jul 2020 | 18:00 | şuan: 17:36
MÖ
0
0
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Gençlerbirliği - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gençlerbirliği
89
Kristoffer Nordfeldt
22
Erdem Özgenç
15
Zargo Toure
3
Halil İbrahim Pehlivan
23
Soner Dikmen
32
Flavio
21
Daniel Candeias
17
Sefa Yılmaz
8
Fabricio Baiano
5
Berat Özdemir
9
Bogdan Stancu
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Simon Falette
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
6
Tolgay Arslan
7
Ozan Tufan
23
Deniz Türüç
25
Jailson
16
Ferdi Kadıoğlu
94
Vedat Muriqi
Yedekler
25
Ertaç Özbir
2
Ahmet Oğuz
39
Pierre-Yves Polomat
24
Arda Kızıldağ
10
Stephane Sessegnon
6
Yasin Pehlivan
19
Rahmetullah Berişbek
13
Giovanni Sio
20
Mats Seuntjens
99
İlker Karakaş
Yedekler
35
Harun Tekin
28
Murat Sağlam
86
Emir Miray Köksal
75
Gürkan Başkan
5
Emre Belözoğlu
24
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21
Miha Zajc
30
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9
Mevlüt Erdinç
19
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.