  Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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16'
Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu esnasında maçın hakemi Caulker'ın topa eliyle dokunduğunu belirtti.
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16'
Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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15'
Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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14'
ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Salih'in kullandığı köşe vuruşuna önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.
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14'
Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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13'
Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
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12'
Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumrukladı.
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11'
Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
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10'
Galatasaray'da Belhanda ceza sahasının sağ çaprazında Tzavellas ile ikili mücadeleye girdi, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ise top auta çıktı.
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9'
Alanyaspor'da Efecan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut Donk'a çarpıp geri döndü.
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8'
Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.
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7'
Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.
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6'
Onur'un önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
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5'
Alanyaspor'da Onur Bulut, Seri ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı.
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4'
Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Marcao karşıladı.
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3'
Alanyaspor'da Onur'un sağ kanattan yaptığı orta kaleci Okan'da kaldı.
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2'
Alanyaspor 4-2-3-1, Galatasaray ise 4-1-4-1 formasyonunu kullanıyor.
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1'
Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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Karşılaşma öncesi OPTA istatistiklerine bir göz atalım...
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Galatasaray XI: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem.
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@OptaCan: Galatasaray'ı konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1B), tek puanını geçen sezon alabildi (1-1).
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer kırmızı kart gördü (Sofiane Feghouli, Ahmet Çalık & Adem Büyük).
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@OptaCan: Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 8 puan kaybeden Alanyaspor (1G 1B 2M), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 9 puan vermişti (7G 3B 1M).
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@OptaCan: Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut (3B 8M), tek galibiyetini bu sezon sahasında aldı (3-1 vs Fenerbahçe).
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Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.
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@OptaCan: Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Alanyaspor'a rakip olduğu son beş resmi maçın dördünde birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Alanyaspor sol beki Fabrice N'Sakala, lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.
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@OptaCan: Süper Lig tarihinde Alanyaspor ile oynadığı yedi maçın altısını kazanan Galatasaray'ın (1B), 2016/17'den bu yana daha fazla mağlup ettiği bir rakibi yok.
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@OptaCan: Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla iki gol birden attığı tek Süper Lig maçındaki rakibi eski takımı Alanyaspor'du (Ağustos 2018).
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@OptaCan: Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı yaptıran (12) ve penaltı golü yiyen takım Alanyaspor (10). Galatasaray ise en fazla penaltı kazanan (11) ve beyaz noktadan fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (10).
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@OptaCan: İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (4G 4B), tek yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı (1-2).
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@OptaCan: Deplasmanda üç maçtır galip gelemeyen Galatasaray (2B 1M), 2003/04'ten bu yana Fatih Terim yönetiminde aynı sezonda dört maçlık dış saha galibiyet hasreti yaşamıyor.