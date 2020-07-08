  Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

16' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu esnasında maçın hakemi Caulker'ın topa eliyle dokunduğunu belirtti.

16' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Salih'in kullandığı köşe vuruşuna önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

14' Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

12' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumrukladı.

11' Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

10' Galatasaray'da Belhanda ceza sahasının sağ çaprazında Tzavellas ile ikili mücadeleye girdi, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ise top auta çıktı.

9' Alanyaspor'da Efecan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut Donk'a çarpıp geri döndü.

8' Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.

7' Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

6' Onur'un önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

5' Alanyaspor'da Onur Bulut, Seri ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı.

4' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Marcao karşıladı.

3' Alanyaspor'da Onur'un sağ kanattan yaptığı orta kaleci Okan'da kaldı.

2' Alanyaspor 4-2-3-1, Galatasaray ise 4-1-4-1 formasyonunu kullanıyor.

1' Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Karşılaşma öncesi OPTA istatistiklerine bir göz atalım...

Galatasaray XI: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem.

@OptaCan: Galatasaray'ı konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1B), tek puanını geçen sezon alabildi (1-1).

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer kırmızı kart gördü (Sofiane Feghouli, Ahmet Çalık & Adem Büyük).

@OptaCan: Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 8 puan kaybeden Alanyaspor (1G 1B 2M), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 9 puan vermişti (7G 3B 1M).

@OptaCan: Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut (3B 8M), tek galibiyetini bu sezon sahasında aldı (3-1 vs Fenerbahçe).

Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

@OptaCan: Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Alanyaspor'a rakip olduğu son beş resmi maçın dördünde birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Alanyaspor sol beki Fabrice N'Sakala, lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

@OptaCan: Süper Lig tarihinde Alanyaspor ile oynadığı yedi maçın altısını kazanan Galatasaray'ın (1B), 2016/17'den bu yana daha fazla mağlup ettiği bir rakibi yok.

@OptaCan: Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla iki gol birden attığı tek Süper Lig maçındaki rakibi eski takımı Alanyaspor'du (Ağustos 2018).

@OptaCan: Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı yaptıran (12) ve penaltı golü yiyen takım Alanyaspor (10). Galatasaray ise en fazla penaltı kazanan (11) ve beyaz noktadan fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (10).

@OptaCan: İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (4G 4B), tek yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı (1-2).