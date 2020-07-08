SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 08 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 21:15
17'
0 0
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 16'
    Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu esnasında maçın hakemi Caulker'ın topa eliyle dokunduğunu belirtti.
  • 16'
    Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 15'
    Alanyaspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 14'
    ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! Salih'in kullandığı köşe vuruşuna önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.
  • 14'
    Alanyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 13'
    Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
  • 12'
    Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumrukladı.
  • 11'
    Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
  • 10'
    Galatasaray'da Belhanda ceza sahasının sağ çaprazında Tzavellas ile ikili mücadeleye girdi, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ise top auta çıktı.
  • 9'
    Alanyaspor'da Efecan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut Donk'a çarpıp geri döndü.
  • 8'
    Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.
  • 7'
    Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.
  • 6'
    Onur'un önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
  • 5'
    Alanyaspor'da Onur Bulut, Seri ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı.
  • 4'
    Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Marcao karşıladı.
  • 3'
    Alanyaspor'da Onur'un sağ kanattan yaptığı orta kaleci Okan'da kaldı.
  • 2'
    Alanyaspor 4-2-3-1, Galatasaray ise 4-1-4-1 formasyonunu kullanıyor.
  • 1'
    Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.
  • Karşılaşma öncesi OPTA istatistiklerine bir göz atalım...
  • Galatasaray XI: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem.
  • @OptaCan: Galatasaray'ı konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1B), tek puanını geçen sezon alabildi (1-1).
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer kırmızı kart gördü (Sofiane Feghouli, Ahmet Çalık & Adem Büyük).
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 8 puan kaybeden Alanyaspor (1G 1B 2M), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 9 puan vermişti (7G 3B 1M).
  • @OptaCan: Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut (3B 8M), tek galibiyetini bu sezon sahasında aldı (3-1 vs Fenerbahçe).
  • Alanyaspor XI: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.
  • @OptaCan: Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Alanyaspor'a rakip olduğu son beş resmi maçın dördünde birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Alanyaspor sol beki Fabrice N'Sakala, lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.
  • Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.
  • @OptaCan: Süper Lig tarihinde Alanyaspor ile oynadığı yedi maçın altısını kazanan Galatasaray'ın (1B), 2016/17'den bu yana daha fazla mağlup ettiği bir rakibi yok.
  • @OptaCan: Emre Akbaba'nın Galatasaray formasıyla iki gol birden attığı tek Süper Lig maçındaki rakibi eski takımı Alanyaspor'du (Ağustos 2018).
  • @OptaCan: Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı yaptıran (12) ve penaltı golü yiyen takım Alanyaspor (10). Galatasaray ise en fazla penaltı kazanan (11) ve beyaz noktadan fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (10).
  • @OptaCan: İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (4G 4B), tek yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan aldı (1-2).
  • @OptaCan: Deplasmanda üç maçtır galip gelemeyen Galatasaray (2B 1M), 2003/04'ten bu yana Fatih Terim yönetiminde aynı sezonda dört maçlık dış saha galibiyet hasreti yaşamıyor.
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 24 Juanfran
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 25 Onur Bulut
  • 9 Papiss Cisse

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 12 Cenk Gönen
  • 14 Baiano
  • 17 Kaan Kanak
  • 53 Lokman Gör
  • 35 Musa Çağıran
  • 26 Manolis Siopis
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 27 Umut Güneş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 10 Junior Fernandes

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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