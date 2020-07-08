SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 08 Jul 2020 | 18:00 | şuan: 18:09
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Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Antalyaspor
Antalyaspor
Tamer Tuna
  Trabzonspor - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 6 Eren Albayrak
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 89 Veysel Sarı
  • 30 Nazım Sangare
  • 23 Amilton
  • 19 Ufuk Akyol
  • 7 Doğukan Sinik
  • 99 Bünyamin Balcı
  • 9 Gustavo Blanco
  • 12 Paul Mukairu

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 1 Yakup Mert Çakır
  • 4 Salih Dursun
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 20 Chico
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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