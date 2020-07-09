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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 09 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:27
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Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
  Beşiktaş - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 3 Enzo Roco
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 11 Tyler Boyd
  • 17 Burak Yılmaz

Kasımpaşa

  • 1 Ramazan Köse
  • 24 Mickael Tirpan
  • 44 Jorge Fernandes
  • 92 Oussama Haddadi
  • 17 Ricardo Quaresma
  • 35 Aytaç Kara
  • 8 David Pavelka
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 80 Yassine Meriah
  • 9 Fode Koita
  • 11 Mame Thiam

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 24 Domagoj Vida
  • 34 Kerem Kalafat
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 25 Tomas Brecka
  • 7 Yusuf Erdoğan
  • 26 İlhan Depe
  • 71 Anıl Koç
  • 6 Loret Sadiku
  • 70 Dieumerci Ndongala
  • 15 Tarkan Serbest
  • 3 Doğucan Haspolat
  • 30 Gerard Gohou
Takım
O
Av
P
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