SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Koray Gençerler Koray Gençerler MAÇ TARİH SAATİ: 26 Jan 2020 | 19:00 | şuan: 18:19
Konyaspor
Konyaspor
Aykut Kocaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 5 Selim Ay
  • 25 Alper Uludağ
  • 14 Marin Anicic
  • 89 Nejc Skubic
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 8 Marko Jevtovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 99 Thuram
  • 88 Erdon Daci

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 15 Uğur Demirok
  • 12 Guilherme
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 16 Paolo Hurtado
  • 21 Farouk Miya
  • 10 Rijad Bajic
  • 19 Levan Shengelia

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 77 Işık Kaan Arslan
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 7 Adem Büyük
  • 28 Jesse Sekidika
Takım
O
Av
P
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