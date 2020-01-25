  Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

18' RODRIGUES İYİ VURDU! Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Mert çıkardı.

18' İrfan Can'ın serbest vuruşta içeri ortaladığı topu kaleci Altay çift yumrukla uzaklaştırdı.

17' Başakşehir'de Clichy sol kanattan topla bindirirken Ozan'ın faulüyle düşürüldü.

16' Fenerbahçe ön alan baskısıyla rakibini bunalttı.

15' Topun başına Tolga ve Kruse geçti.

15' Tolga'nın kullandığı serbest vuruştaki ortasını ceza sahasında Crivelli kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.

14' Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

13' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına Muriqi ile birlikte yükselen Ponck kafayla topu uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topu kazanan Ozan'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

12' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

11' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

11' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Visca, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren Serdar topu kornere gönderdi.

10' Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.

9' FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

7' İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN! Muriqi'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş yükselen Kruse istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.

5' Fenerbahçe'de Rodrigues sağ kanattan, Tolga ise sol kanatta görev yapıyor.

4' Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf.

2' Fenerbahçe, 4-2-3-1 formasyonuyla sahada. Başakşehir ise 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.

1' Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen (10G 6B) ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı (toplam 13 gol).

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe (62). Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un (58) ardından üçüncü sırada yer alıyor (51).

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (11 gol & 4 asist, 15 puan).

@OptaCan: Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı (toplam 16 gol).

@OptaCan: Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı (Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor).

İyi akşamlar! Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal (1B 2B), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.

@OptaCan: Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından (5-0) sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.

@OptaCan: Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (2 gol & 5 asist).

@OptaCan: Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı (1B 1M).

@OptaCan: Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.