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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 20:22
19'
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Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
İstanbul Başakşehir
İstanbul Başakşehir
Okan Buruk
  Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  • 18'
    RODRIGUES İYİ VURDU! Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Mert çıkardı.
  • 18'
    İrfan Can'ın serbest vuruşta içeri ortaladığı topu kaleci Altay çift yumrukla uzaklaştırdı.
  • 17'
    Başakşehir'de Clichy sol kanattan topla bindirirken Ozan'ın faulüyle düşürüldü.
  • 16'
    Fenerbahçe ön alan baskısıyla rakibini bunalttı.
  • 15'
    Topun başına Tolga ve Kruse geçti.
  • 15'
    Tolga'nın kullandığı serbest vuruştaki ortasını ceza sahasında Crivelli kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.
  • 14'
    Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.
  • 13'
    Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına Muriqi ile birlikte yükselen Ponck kafayla topu uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topu kazanan Ozan'ın vuruşu savunmadan geri döndü.
  • 12'
    Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
  • 11'
    İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
  • 11'
    BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Visca, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren Serdar topu kornere gönderdi.
  • 10'
    Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.
  • 9'
    FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.
  • 7'
    İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN! Muriqi'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş yükselen Kruse istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.
  • 5'
    Fenerbahçe'de Rodrigues sağ kanattan, Tolga ise sol kanatta görev yapıyor.
  • 4'
    Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf.
  • 2'
    Fenerbahçe, 4-2-3-1 formasyonuyla sahada. Başakşehir ise 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.
  • 1'
    Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.
  • @OptaCan: Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen (10G 6B) ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı (toplam 13 gol).
  • @OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe (62). Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un (58) ardından üçüncü sırada yer alıyor (51).
  • FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (11 gol & 4 asist, 15 puan).
  • @OptaCan: Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı (toplam 16 gol).
  • @OptaCan: Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı (Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor).
  • İyi akşamlar! Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal (1B 2B), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
  • @OptaCan: Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından (5-0) sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.
  • @OptaCan: Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (2 gol & 5 asist).
  • @OptaCan: Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı (1B 1M).
  • @OptaCan: Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.
  • BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 11 Eljero Elia
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 27 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 32 Zanka
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 37 Martin Skrtel
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 91 Danijel Aleksic
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 75 Muhammed Sarıkaya
  • 70 Robinho
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 18 Muhammet Arslantaş
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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