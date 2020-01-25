  Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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18'
RODRIGUES İYİ VURDU! Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Mert çıkardı.
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18'
İrfan Can'ın serbest vuruşta içeri ortaladığı topu kaleci Altay çift yumrukla uzaklaştırdı.
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17'
Başakşehir'de Clichy sol kanattan topla bindirirken Ozan'ın faulüyle düşürüldü.
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16'
Fenerbahçe ön alan baskısıyla rakibini bunalttı.
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15'
Topun başına Tolga ve Kruse geçti.
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15'
Tolga'nın kullandığı serbest vuruştaki ortasını ceza sahasında Crivelli kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.
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14'
Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.
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13'
Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına Muriqi ile birlikte yükselen Ponck kafayla topu uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topu kazanan Ozan'ın vuruşu savunmadan geri döndü.
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12'
Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
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11'
İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
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11'
BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Visca, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren Serdar topu kornere gönderdi.
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10'
Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.
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9'
FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.
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7'
İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN! Muriqi'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş yükselen Kruse istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.
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5'
Fenerbahçe'de Rodrigues sağ kanattan, Tolga ise sol kanatta görev yapıyor.
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4'
Fenerbahçe maça baskılı başlayan taraf.
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2'
Fenerbahçe, 4-2-3-1 formasyonuyla sahada. Başakşehir ise 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.
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1'
Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.
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@OptaCan: Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen (10G 6B) ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı (toplam 13 gol).
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@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe (62). Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un (58) ardından üçüncü sırada yer alıyor (51).
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FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi (11 gol & 4 asist, 15 puan).
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@OptaCan: Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı (toplam 16 gol).
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@OptaCan: Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı (Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor).
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İyi akşamlar! Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal (1B 2B), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
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@OptaCan: Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından (5-0) sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.
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@OptaCan: Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (2 gol & 5 asist).
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@OptaCan: Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı (1B 1M).
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@OptaCan: Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı.
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BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli