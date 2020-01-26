  Göztepe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

21' Kullanılan serbest vuruşun ardndan Halil'in kafası farklı şekilde auta çıktı.

20' Göztepe ceza sahasına yakın bir noktadan Soner ile serbest vuruş kullanacak.

18' Göztepe ceza sahasında Boyd ile Titi çarpıştı, hakem Göztepe lehine faul verdi.

17' Göztepe'de Serdar savunma arkasına sızmıştı ancak ofsaytta olduğu tespit edildi.

16' GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Halil'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Jerome uzandı ama dokunamadı, top direk dibinden dışarı çıktı.

15' Beşiktaş'ta Burak sağ kanatta son çizgide topla buluştu, içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

13' Göztepe'de Andre Castro, Abdoulay Diaby'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Göztepe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

11' Şu dakikaya kadar topa daha fazla sahip olan taraf Göztepe, Beşiktaş ise önde baskıyla karşılamaya çalışıyor.

10' Karşılaşmanın tempolu başladığını söyleyebiliriz.

9' İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN! Soner'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Karius kontrol etti.

8' Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

7' Oyun yeniden başladı.

6' Ceza yayı üstünde rakibiyle girdiği ikilli mücadelede Diaby yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

6' Diaby yerden kalkamadı, hakem oyunu durdurdu.

5' Göztepe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

4' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kafayı Jerome vurdu top dışarı çıktı.

3' İlk köşe vuruşunu sağ kanattan Göztepe kullanacak.

2' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyor.

1' Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibi karşısında ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan (4) daha fazla gol attığı sadece bir takım var (5; Antalyaspor).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Caner Erkin (1 gol & 3 asist).

@OptaCan: Süper Lig'in ilk 18 haftasında iç saha maçlarında kalesine en az şut gelen takım Göztepe (22).

İyi pazarlar! Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, Boyd, N'Koudou, Burak

@OptaCan: Beşiktaş'ı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 6M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. İzmir ekibi, Mart 1970'ten bu yana rakibini evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol atan takım Beşiktaş (13). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%55; 11/20).

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 3B).

Bu maç aynı zamanda Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nunun da açılış maçı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (7; Galatasaray ile birlikte).