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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:32
MÖ
0
0
Yeni Malatyaspor
Kemal Özdeş
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
91
Sakıb Aytaç
44
Arturo Mina
20
Mitchell Donald
8
Murat Yıldırım
19
Afriyie Acquah
10
Thievy Bifouma
7
Gökhan Töre
6
Robin Yalçın
21
Moryke Fofana
9
Umut Bulut
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
22
Gaston Campi
77
Filip Novak
4
Hüseyin Türkmen
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8
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Abdülkadir Ömür
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.