SPOR
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 11 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:32
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Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Kemal Özdeş
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 91 Sakıb Aytaç
  • 44 Arturo Mina
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 19 Afriyie Acquah
  • 10 Thievy Bifouma
  • 7 Gökhan Töre
  • 6 Robin Yalçın
  • 21 Moryke Fofana
  • 9 Umut Bulut

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 22 Gaston Campi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 3 Erkan Kaş
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 54 Remi Walter
  • 25 Ghaylen Chaaleli

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 39 Atakan Gündüz
  • 12 John Obi Mikel
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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