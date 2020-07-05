  Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

8' Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan yaptığı ortayı kademeye giren Saracchi uzaklaştırdı.

7' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Ndiaye'nin vuruşu savunmaya çarpıp yön değiştirdi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta çıktı.

6' Trabzonspor geriden oyun kurarken bir presle karşılaşmıyor.

5' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden içeri gönderdiği orta doğrudan dışarı çıktı.

4' Galatasaray geriden oyun kurarken Trabzonspor'un ön alan baskısıyla karşılaşıyor.

3' Trabzonspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.

2' Galatasaray 4-1-4-1 formasyonunu tercih ederken, Trabzonspor ise 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.

1' Ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: 2006/07'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda 20 gol barajına ulaşan ikinci oyuncu Alexander Sörloth oldu (Burak Yılmaz - 2017/18 & 2011/12).

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Donk, Marcao, Mariano, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

@OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde çıktığı İstanbul deplasmanlarında en fazla gol attığı rakibi olan Galatasaray (44), aynı zamanda en fazla yenilgi aldığı ekip konumunda (26).

@OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, Ekim 2009'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Ömür, A. Parmak, Ekuban, Sörloth

@OptaCan: Emre Akbaba, Trabzonspor'a karşı iç sahada ilk 11 başladığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (Alanyaspor formasıyla 2 gol & 1 asist).

@OptaCan: Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başına son kez geldiği Şubat 2017'den bu yana Süper Lig'de aldığı en farklı yenilgi, Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında geldi (0-4).

İyi pazarlar! Süper Lig'de 30. haftanın flaş maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!

@OptaCan: Süper Lig'e verilen aranın ardından oynadığı üç maçta da geri düşen Galatasaray, bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 1M).

@OptaCan: Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ortayla 11 gol bulurken; bu gollerin %73'ünde asistleri Ömer Bayram (5) ve Marcelo Saracchi (3) yaptı.

@OptaCan: Trabzonspor, Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig derbisinde de rakiplerine mağlup olmadı (2-1 vs Fenerbahçe & 2-2 vs Beşiktaş).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü bulan takım olan Trabzonspor (14), bir sezonda daha fazla kafa golünü en son 2014/15'te kaydetmişti (20).

@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (22 puan), iki haftadır skor avantajı yakalamasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılıyor.