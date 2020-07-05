  Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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8'
Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan yaptığı ortayı kademeye giren Saracchi uzaklaştırdı.
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7'
TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Ndiaye'nin vuruşu savunmaya çarpıp yön değiştirdi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta çıktı.
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6'
Trabzonspor geriden oyun kurarken bir presle karşılaşmıyor.
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5'
Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden içeri gönderdiği orta doğrudan dışarı çıktı.
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4'
Galatasaray geriden oyun kurarken Trabzonspor'un ön alan baskısıyla karşılaşıyor.
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3'
Trabzonspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.
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2'
Galatasaray 4-1-4-1 formasyonunu tercih ederken, Trabzonspor ise 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.
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1'
Ve karşılaşma başladı.
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@OptaCan: 2006/07'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda 20 gol barajına ulaşan ikinci oyuncu Alexander Sörloth oldu (Burak Yılmaz - 2017/18 & 2011/12).
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Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Donk, Marcao, Mariano, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba
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@OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde çıktığı İstanbul deplasmanlarında en fazla gol attığı rakibi olan Galatasaray (44), aynı zamanda en fazla yenilgi aldığı ekip konumunda (26).
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@OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, Ekim 2009'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.
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Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Ömür, A. Parmak, Ekuban, Sörloth
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@OptaCan: Emre Akbaba, Trabzonspor'a karşı iç sahada ilk 11 başladığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (Alanyaspor formasıyla 2 gol & 1 asist).
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@OptaCan: Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başına son kez geldiği Şubat 2017'den bu yana Süper Lig'de aldığı en farklı yenilgi, Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında geldi (0-4).
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İyi pazarlar! Süper Lig'de 30. haftanın flaş maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!
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@OptaCan: Süper Lig'e verilen aranın ardından oynadığı üç maçta da geri düşen Galatasaray, bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 1M).
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@OptaCan: Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ortayla 11 gol bulurken; bu gollerin %73'ünde asistleri Ömer Bayram (5) ve Marcelo Saracchi (3) yaptı.
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@OptaCan: Trabzonspor, Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig derbisinde de rakiplerine mağlup olmadı (2-1 vs Fenerbahçe & 2-2 vs Beşiktaş).
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü bulan takım olan Trabzonspor (14), bir sezonda daha fazla kafa golünü en son 2014/15'te kaydetmişti (20).
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@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (22 puan), iki haftadır skor avantajı yakalamasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılıyor.
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.