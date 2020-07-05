SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 05 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 21:13
9'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 8'
    Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan yaptığı ortayı kademeye giren Saracchi uzaklaştırdı.
  • 7'
    TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Ndiaye'nin vuruşu savunmaya çarpıp yön değiştirdi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta çıktı.
  • 6'
    Trabzonspor geriden oyun kurarken bir presle karşılaşmıyor.
  • 5'
    Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden içeri gönderdiği orta doğrudan dışarı çıktı.
  • 4'
    Galatasaray geriden oyun kurarken Trabzonspor'un ön alan baskısıyla karşılaşıyor.
  • 3'
    Trabzonspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.
  • 2'
    Galatasaray 4-1-4-1 formasyonunu tercih ederken, Trabzonspor ise 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.
  • 1'
    Ve karşılaşma başladı.
  • @OptaCan: 2006/07'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda 20 gol barajına ulaşan ikinci oyuncu Alexander Sörloth oldu (Burak Yılmaz - 2017/18 & 2011/12).
  • Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Donk, Marcao, Mariano, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba
  • @OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde çıktığı İstanbul deplasmanlarında en fazla gol attığı rakibi olan Galatasaray (44), aynı zamanda en fazla yenilgi aldığı ekip konumunda (26).
  • @OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, Ekim 2009'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor.
  • Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Ömür, A. Parmak, Ekuban, Sörloth
  • @OptaCan: Emre Akbaba, Trabzonspor'a karşı iç sahada ilk 11 başladığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (Alanyaspor formasıyla 2 gol & 1 asist).
  • @OptaCan: Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başına son kez geldiği Şubat 2017'den bu yana Süper Lig'de aldığı en farklı yenilgi, Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında geldi (0-4).
  • İyi pazarlar! Süper Lig'de 30. haftanın flaş maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!
  • @OptaCan: Süper Lig'e verilen aranın ardından oynadığı üç maçta da geri düşen Galatasaray, bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 1M).
  • @OptaCan: Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ortayla 11 gol bulurken; bu gollerin %73'ünde asistleri Ömer Bayram (5) ve Marcelo Saracchi (3) yaptı.
  • @OptaCan: Trabzonspor, Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig derbisinde de rakiplerine mağlup olmadı (2-1 vs Fenerbahçe & 2-2 vs Beşiktaş).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü bulan takım olan Trabzonspor (14), bir sezonda daha fazla kafa golünü en son 2014/15'te kaydetmişti (20).
  • @OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (22 puan), iki haftadır skor avantajı yakalamasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılıyor.
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 22 Gaston Campi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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