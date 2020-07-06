SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 06 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:13
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Kayserispor
Kayserispor
Robert Prosinecki
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 84 Cristian Sapunaru
  • 86 Diego Angelo
  • 13 Miguel Lopes
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 70 Enver Cenk Şahin
  • 18 Zoran Kvrzic
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 88 Gustavo Campanharo
  • 11 Artem Kravets
  • 10 Pedro Henrique

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 95 İsmail Çipe
  • 3 Emre Taşdemir
  • 24 Mert Kula
  • 38 Ben Rienstra
  • 92 Mario Situm
  • 98 Furkan Polat
  • 20 Aksel Aktaş
  • 21 Muris Mesanovic
  • 19 Ömer Uzun
  • 14 Emre Demir

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 3 Enzo Roco
  • 34 Kerem Kalafat
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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