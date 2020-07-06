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STADYUM:
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEM :
Arda Kardeşler Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
06 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:13
MÖ
0
0
Kayserispor
Robert Prosinecki
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Kayserispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kayserispor
33
Silviu Lung
84
Cristian Sapunaru
86
Diego Angelo
13
Miguel Lopes
27
Brice Dja Djedje
70
Enver Cenk Şahin
18
Zoran Kvrzic
8
Hasan Hüseyin Acar
88
Gustavo Campanharo
11
Artem Kravets
10
Pedro Henrique
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
77
Gökhan Gönül
4
Victor Ruiz
24
Domagoj Vida
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
27
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
92
Abdoulay Diaby
15
Mohamed Elneny
17
Burak Yılmaz
Yedekler
95
İsmail Çipe
3
Emre Taşdemir
24
Mert Kula
38
Ben Rienstra
92
Mario Situm
98
Furkan Polat
20
Aksel Aktaş
21
Muris Mesanovic
19
Ömer Uzun
14
Emre Demir
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97
Utku Yuvakuran
88
Caner Erkin
3
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