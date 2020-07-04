SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 04 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:41
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Göztepe
Göztepe
İlhan Palut
  Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 6 Tolgay Arslan
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 94 Vedat Muriqi

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 41 Berkan Emir
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 4 Titi
  • 88 Soner Aydoğdu
  • 10 Marcio Mossoro
  • 6 Celso Borges
  • 11 Serdar Gürler
  • 27 Zlatko Tripic
  • 21 Kamil Wilczek

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 28 Murat Sağlam
  • 39 Cenk Alptekin
  • 86 Emir Miray Köksal
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 33 Atınç Nukan
  • 77 Murat Paluli
  • 8 Andre Castro
  • 17 Andre Poko
  • 15 Kerem Atakan Kesgin
  • 30 Yalçın Kayan
  • 28 Metin Yıldırım
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 18 Ege Özkayımoğlu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.