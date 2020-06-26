SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Zorbay Küçük Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 26 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 21:11
6'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Konyaspor
Konyaspor
Bülent Korkmaz
  Beşiktaş - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    Sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına doğru pasını aktardı tehlikeyi sezen Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.
  • 2'
    Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Gökhan Gönül, Hadziahmetovic ile duvar pası yapan Alper'in orta açmasına engel oldu ve tehlikeyi önledi.
  • 1'
    MAÇ BAŞLADI! Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Konyaspor başladı.
  • BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domadoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz
  • @OptaCan: Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş (14G 2B), bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken (0-1); diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi (2.8 ortalama).
  • @OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
  • @OptaCan: Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.
  • @OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 4M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı.
  • İyi akşamlar. Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
  • @OptaCan: Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic (12; Mustafa Yumlu ve Filip Novak ile birlikte).
  • KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Nejc Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic
  • Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz (toplam 7 gol), Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti (25 Ağustos 2006'da iki gol).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde (play-off hariç) daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı (10).
  • @OptaCan: Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (12G 9B), son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un (12), son dört deplasman maçının üçü berabere bitti (1M).
  • @OptaCan: Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi (2G 1B) ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Konyaspor

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 15 Uğur Demirok
  • 5 Selim Ay
  • 25 Alper Uludağ
  • 89 Nejc Skubic
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 10 Rijad Bajic

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 3 Enzo Roco
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 14 Marin Anicic
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 19 Levan Shengelia
  • 21 Farouk Miya
  • 99 Thuram
  • 88 Erdon Daci
Takım
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Av
P
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