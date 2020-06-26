  Beşiktaş - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

3' Sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına doğru pasını aktardı tehlikeyi sezen Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.

2' Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Gökhan Gönül, Hadziahmetovic ile duvar pası yapan Alper'in orta açmasına engel oldu ve tehlikeyi önledi.

1' MAÇ BAŞLADI! Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Konyaspor başladı.

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domadoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

@OptaCan: Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş (14G 2B), bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken (0-1); diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi (2.8 ortalama).

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

@OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 4M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı.

İyi akşamlar. Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

@OptaCan: Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic (12; Mustafa Yumlu ve Filip Novak ile birlikte).

KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Nejc Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz (toplam 7 gol), Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti (25 Ağustos 2006'da iki gol).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde (play-off hariç) daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı (10).

@OptaCan: Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (12G 9B), son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un (12), son dört deplasman maçının üçü berabere bitti (1M).