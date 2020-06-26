  Beşiktaş - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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3'
Sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına doğru pasını aktardı tehlikeyi sezen Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.
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2'
Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Gökhan Gönül, Hadziahmetovic ile duvar pası yapan Alper'in orta açmasına engel oldu ve tehlikeyi önledi.
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1'
MAÇ BAŞLADI! Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Konyaspor başladı.
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BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domadoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz
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@OptaCan: Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş (14G 2B), bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken (0-1); diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi (2.8 ortalama).
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@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
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@OptaCan: Konyaspor'u konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibini Şubat 1993'ten bu yana üst üste beş iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.
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@OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (3B 4M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebilmişti. Beşiktaş o maça 2015/16 sezonu şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkmıştı.
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İyi akşamlar. Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
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@OptaCan: Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic (12; Mustafa Yumlu ve Filip Novak ile birlikte).
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KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Nejc Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic
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Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz (toplam 7 gol), Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti (25 Ağustos 2006'da iki gol).
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde (play-off hariç) daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı (10).
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@OptaCan: Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş (12G 9B), son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un (12), son dört deplasman maçının üçü berabere bitti (1M).
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@OptaCan: Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi (2G 1B) ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.