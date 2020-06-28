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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:28
MÖ
0
0
Başakşehir FK
Okan Buruk
Galatasaray
Fatih Terim
Başakşehir FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Başakşehir FK
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
6
Alexandru Epureanu
80
Junior Caiçara
26
Carlos Ponck
21
Mahmut Tekdemir
91
Danijel Aleksic
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
70
Robinho
27
Enzo Crivelli
Galatasaray
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
99
Mario Lemina
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
70
Henry Onyekuru
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
23
Aziz Behich
77
Emre Kaplan
5
Mehmet Topal
88
Gökhan İnler
11
Eljero Elia
41
Berkay Özcan
19
Demba Ba
9
Fredrik Gulbrandsen
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2
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.