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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 28 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:28
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Başakşehir FK
Başakşehir FK
Okan Buruk
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Başakşehir FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Başakşehir FK

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 91 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 70 Robinho
  • 27 Enzo Crivelli

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 77 Emre Kaplan
  • 5 Mehmet Topal
  • 88 Gökhan İnler
  • 11 Eljero Elia
  • 41 Berkay Özcan
  • 19 Demba Ba
  • 9 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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