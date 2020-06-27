SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:33
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Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
İbrahim Üzülmez
  Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 11 Alexander Sörloth

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo
  • 22 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 89 Atila Turan
  • 3 Sedat Ağçay
  • 14 Ricardo Faty
  • 7 Oscar Scarione
  • 24 Saba Lobzhanidze
  • 12 Dever Orgill
  • 9 Gerson Rodrigues

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 27 Manuel da Costa
  • 23 Manoel
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 54 Taha Tunç
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 19 Cebrail Karayel
  • 78 Fatih Tultak
  • 20 Aydın Karabulut
  • 11 Mahmut Akan
  • 55 Milos Stanojevic
  • 18 Konrad Michalak
  • 17 Ender Aygören
  • 23 İlhan Parlak
  • 30 Gelmin Rivas
Takım
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Av
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Gol Krallığı
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