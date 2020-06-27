SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jun 2020 | 18:00 | şuan: 18:31
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Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Hikmet Karaman
  Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 8 Mehmet Ekici
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 94 Vedat Muriqi

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 91 Sakıb Aytaç
  • 44 Arturo Mina
  • 45 Karim Hafez
  • 29 Issam Chebake
  • 16 Teenage Hadebe
  • 8 Murat Yıldırım
  • 19 Afriyie Acquah
  • 7 Gökhan Töre
  • 6 Robin Yalçın
  • 9 Umut Bulut

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 54 Erten Ersu
  • 28 Murat Sağlam
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 6 Tolgay Arslan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 22 Abdulsamed Damlu
  • 3 Erkan Kaş
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 20 Mitchell Donald
  • 54 Remi Walter
  • 21 Moryke Fofana
  • 14 Ahmed Ildız
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 24 Vidar Kjartansson
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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