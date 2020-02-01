SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 01 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 16:43
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 64 Ivanildo Fernandes
  • 4 Montassar Talbi
  • 5 Abdullah Durak
  • 27 Ismael Diomande
  • 19 Umar Aminu
  • 10 Fernando Boldrin
  • 21 Milan Skoda
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 13 Tarık Çetin
  • 30 Zafer Görgen
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 3 Mohamed Abarhoun
  • 28 Burak Albayrak
  • 20 Denys Garmash
  • 8 Atakan Akkaynak
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 70 Yan Sasse
  • 96 Andriy Boryachuk

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 5 Douglas
  • 3 Enzo Roco
  • 23 Rebocho
  • 11 Tyler Boyd
  • 37 Mertcan Açıkgöz
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 40 Almoş Kaan Kalafat
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
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