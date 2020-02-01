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STADYUM:
Çaykur Didi Stadyumu
HAKEM :
Ümit Öztürk Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 16:43
MÖ
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Çaykur Rizespor
23
Gökhan Akkan
55
Mykola Moroziuk
53
Dario Melnjak
64
Ivanildo Fernandes
4
Montassar Talbi
5
Abdullah Durak
27
Ismael Diomande
19
Umar Aminu
10
Fernando Boldrin
21
Milan Skoda
17
Oğulcan Çağlayan
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Victor Ruiz
24
Domagoj Vida
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
92
Abdoulay Diaby
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
17
Burak Yılmaz
Yedekler
13
Tarık Çetin
30
Zafer Görgen
77
Orhan Ovacıklı
3
Mohamed Abarhoun
28
Burak Albayrak
20
Denys Garmash
8
Atakan Akkaynak
66
Oğuz Kağan Güçtekin
70
Yan Sasse
96
Andriy Boryachuk
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
5
Douglas
3
Enzo Roco
23
Rebocho
11
Tyler Boyd
37
Mertcan Açıkgöz
41
Kartal Yılmaz
40
Almoş Kaan Kalafat
8
Umut Nayir
9
Güven Yalçın
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.