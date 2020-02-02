HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:45
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Kayserispor
Robert Prosinecki
Galatasaray - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
22
Mariano
14
Martin Linnes
45
Marcao
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Kayserispor
95
İsmail Çipe
86
Diego Angelo
13
Miguel Lopes
27
Brice Dja Djedje
3
Emre Taşdemir
38
Ben Rienstra
92
Mario Situm
88
Gustavo Campanharo
90
Anthony Uzodimma
21
Muris Mesanovic
10
Pedro Henrique
Yedekler
34
Okan Kocuk
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
77
Işık Kaan Arslan
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
70
Henry Onyekuru
28
Jesse Sekidika
Yedekler
16
Doğan Alemdar
84
Cristian Sapunaru
24
Mert Kula
44
Oğuzhan Çapar
32
Yasir Subaşı
70
Enver Cenk Şahin
20
Aksel Aktaş
11
Artem Kravets
19
Ömer Uzun
14
Emre Demir
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.