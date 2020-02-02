SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 02 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:45
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Kayserispor
Kayserispor
Robert Prosinecki
  Galatasaray - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Kayserispor

  • 95 İsmail Çipe
  • 86 Diego Angelo
  • 13 Miguel Lopes
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 3 Emre Taşdemir
  • 38 Ben Rienstra
  • 92 Mario Situm
  • 88 Gustavo Campanharo
  • 90 Anthony Uzodimma
  • 21 Muris Mesanovic
  • 10 Pedro Henrique

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 77 Işık Kaan Arslan
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 70 Henry Onyekuru
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 16 Doğan Alemdar
  • 84 Cristian Sapunaru
  • 24 Mert Kula
  • 44 Oğuzhan Çapar
  • 32 Yasir Subaşı
  • 70 Enver Cenk Şahin
  • 20 Aksel Aktaş
  • 11 Artem Kravets
  • 19 Ömer Uzun
  • 14 Emre Demir
Takım
O
Av
P
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