  Galatasaray - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

6' KİMSE DOKUNAMADI! Galatasaray yine sol taraftan etkili geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla son çizgiye inen Saracchi'nin içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.

4' NET FIRSAT! Gaziantep FK riskli bölgede topu kaybetti. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao uygun durumda istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Günay'da kaldı.

1' Galatasaray'da stoper pozisyonundaki eksiklikler sebebiyle Lemina bugün savunmanın merkezinde görev yapıyor.

1' MAÇ BAŞLADI! İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

İlk yarıda Günay'ın koruyacağı kalenin ağlarındaki ufak bir sorun sebebiyle maç henüz başlamadı.

Galatasaray XI: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.

@OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı üç maçtan puan çıkaramadı (3M).

@OptaCan: Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2).

@OptaCan: Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan (2B 1M) ve iki maçtır rakip fileleri havalandıramayan Galatasaray, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık gol atamama serisi yaşamıyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

@OptaCan: Sezonun ikinci yarısında çıktığı deplasman maçlarında sadece bir puan toplayabilen Gaziantep FK (1B 4M), ilk yarıdaki sekiz dış saha karşılaşmasında 12 puana ulaşmıştı (3G 3B 2M).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (11) ardından kafayla en fazla gol yiyen takım Gaziantep FK (9). Galatasaray ise 2010/11 sonrası dönemde en az kafa golü attığı sezonu yaşıyor (4).

@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son dört golde de Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).

@OptaCan: 2019/20 Süper lig sezonunda ceza sahası dışından en az gol yiyen iki takımdan biri Galatasaray (1; Trabzonspor ile birlikte).

Gaziantep FK XI: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Toşça, Mehmet Erdem Uğurlu, Djilobodji, Güray Vural, Jefferson, Kenan Özer, Maxim, Kayode.

@OptaCan: Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram bu maça ilk 11'de başlaması halinde, Opta'nın veri tuttuğu 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bunu başaran en genç oyuncu olacak (17 yıl 2 ay 19 gün).

Mücadeleyi Alper Ulusoy, İsmail Şencan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek.