  Galatasaray - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

-
6'
KİMSE DOKUNAMADI! Galatasaray yine sol taraftan etkili geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla son çizgiye inen Saracchi'nin içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.
-
4'
NET FIRSAT! Gaziantep FK riskli bölgede topu kaybetti. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao uygun durumda istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Günay'da kaldı.
-
1'
Galatasaray'da stoper pozisyonundaki eksiklikler sebebiyle Lemina bugün savunmanın merkezinde görev yapıyor.
-
1'
MAÇ BAŞLADI! İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
-
İlk yarıda Günay'ın koruyacağı kalenin ağlarındaki ufak bir sorun sebebiyle maç henüz başlamadı.
-
Galatasaray XI: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.
-
Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
-
@OptaCan: Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.
-
@OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı üç maçtan puan çıkaramadı (3M).
-
@OptaCan: Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2).
-
@OptaCan: Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan (2B 1M) ve iki maçtır rakip fileleri havalandıramayan Galatasaray, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık gol atamama serisi yaşamıyor.
-
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.
-
@OptaCan: Sezonun ikinci yarısında çıktığı deplasman maçlarında sadece bir puan toplayabilen Gaziantep FK (1B 4M), ilk yarıdaki sekiz dış saha karşılaşmasında 12 puana ulaşmıştı (3G 3B 2M).
-
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (11) ardından kafayla en fazla gol yiyen takım Gaziantep FK (9). Galatasaray ise 2010/11 sonrası dönemde en az kafa golü attığı sezonu yaşıyor (4).
-
@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son dört golde de Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).
-
@OptaCan: 2019/20 Süper lig sezonunda ceza sahası dışından en az gol yiyen iki takımdan biri Galatasaray (1; Trabzonspor ile birlikte).
-
Gaziantep FK XI: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Toşça, Mehmet Erdem Uğurlu, Djilobodji, Güray Vural, Jefferson, Kenan Özer, Maxim, Kayode.
-
@OptaCan: Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram bu maça ilk 11'de başlaması halinde, Opta'nın veri tuttuğu 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bunu başaran en genç oyuncu olacak (17 yıl 2 ay 19 gün).
-
Mücadeleyi Alper Ulusoy, İsmail Şencan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek.
-
@OptaCan: Olarenwaju Kayode, Gaziantep FK'nın deplasmanda attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).