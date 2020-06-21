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STADYUM: Gaziantep FK HAKEM : Alper Ulusoy Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 21:09
8'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Marius Sumudica
  Galatasaray - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  • 6'
    KİMSE DOKUNAMADI! Galatasaray yine sol taraftan etkili geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla son çizgiye inen Saracchi'nin içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.
  • 4'
    NET FIRSAT! Gaziantep FK riskli bölgede topu kaybetti. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao uygun durumda istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Günay'da kaldı.
  • 1'
    Galatasaray'da stoper pozisyonundaki eksiklikler sebebiyle Lemina bugün savunmanın merkezinde görev yapıyor.
  • 1'
    MAÇ BAŞLADI! İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
  • İlk yarıda Günay'ın koruyacağı kalenin ağlarındaki ufak bir sorun sebebiyle maç henüz başlamadı.
  • Galatasaray XI: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.
  • Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
  • @OptaCan: Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üç maçı da kaybetti ve kalesinde toplam 12 gol gördü.
  • @OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı üç maçtan puan çıkaramadı (3M).
  • @OptaCan: Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçı kaybetmeyen Galatasaray (10G 2B), son yenilgisini Ağustos 2015'te Osmanlıspor karşısında aldı (1-2).
  • @OptaCan: Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan (2B 1M) ve iki maçtır rakip fileleri havalandıramayan Galatasaray, Mart 2014'ten bu yana üç maçlık gol atamama serisi yaşamıyor.
  • Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.
  • @OptaCan: Sezonun ikinci yarısında çıktığı deplasman maçlarında sadece bir puan toplayabilen Gaziantep FK (1B 4M), ilk yarıdaki sekiz dış saha karşılaşmasında 12 puana ulaşmıştı (3G 3B 2M).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (11) ardından kafayla en fazla gol yiyen takım Gaziantep FK (9). Galatasaray ise 2010/11 sonrası dönemde en az kafa golü attığı sezonu yaşıyor (4).
  • @OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son dört golde de Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).
  • @OptaCan: 2019/20 Süper lig sezonunda ceza sahası dışından en az gol yiyen iki takımdan biri Galatasaray (1; Trabzonspor ile birlikte).
  • Gaziantep FK XI: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Toşça, Mehmet Erdem Uğurlu, Djilobodji, Güray Vural, Jefferson, Kenan Özer, Maxim, Kayode.
  • @OptaCan: Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram bu maça ilk 11'de başlaması halinde, Opta'nın veri tuttuğu 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bunu başaran en genç oyuncu olacak (17 yıl 2 ay 19 gün).
  • Mücadeleyi Alper Ulusoy, İsmail Şencan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek.
  • @OptaCan: Olarenwaju Kayode, Gaziantep FK'nın deplasmanda attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 6 Alin Tosca
  • 23 Mehmet Erdem Uğurlu
  • 3 Papy Djilobodji
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 7 Kenan Özer
  • 11 Güray Vural
  • 44 Alexandru Maxim
  • 8 Jefferson
  • 10 Olarenwaju Kayode

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 19 Ömer Bayram
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün

Yedekler

  • 25 Haydar Yılmaz
  • 16 Pawel Olkowski
  • 28 Andre Sousa
  • 19 Furkan Soyalp
  • 15 Raman Chibsah
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 18 Souleymane Diarra
  • 88 Muğdat Çelik
  • 14 Muhammet Demir
  • 27 Patrick Twumasi
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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