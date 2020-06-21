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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jun 2020 | 18:00 | şuan: 18:02
MÖ
0
0
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kasımpaşa
1
Ramazan Köse
94
Florent Hadergjonaj
24
Mickael Tirpan
92
Oussama Haddadi
50
Zvonimir Sarlija
17
Ricardo Quaresma
35
Aytaç Kara
10
Haris Hajradinovic
80
Yassine Meriah
9
Fode Koita
11
Mame Thiam
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Simon Falette
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
94
Vedat Muriqi
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99
Fatih Öztürk
44
Jorge Fernandes
7
Yusuf Erdoğan
26
İlhan Depe
71
Anıl Koç
8
David Pavelka
70
Dieumerci Ndongala
15
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3
Doğucan Haspolat
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35
Harun Tekin
28
Murat Sağlam
75
Gürkan Başkan
8
Mehmet Ekici
6
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21
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25
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30
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Mevlüt Erdinç
19
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.