SPOR
STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jun 2020 | 18:00 | şuan: 18:02
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Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
  Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 1 Ramazan Köse
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 24 Mickael Tirpan
  • 92 Oussama Haddadi
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 17 Ricardo Quaresma
  • 35 Aytaç Kara
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 80 Yassine Meriah
  • 9 Fode Koita
  • 11 Mame Thiam

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 44 Jorge Fernandes
  • 7 Yusuf Erdoğan
  • 26 İlhan Depe
  • 71 Anıl Koç
  • 8 David Pavelka
  • 70 Dieumerci Ndongala
  • 15 Tarkan Serbest
  • 3 Doğucan Haspolat
  • 30 Gerard Gohou

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 28 Murat Sağlam
  • 75 Gürkan Başkan
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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