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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:49
MÖ
0
0
Alanyaspor
Erol Bulut
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Alanyaspor
28
Jose Marafona
14
Baiano
44
Steven Caulker
21
Fabrice N'Sakala
31
Georgios Tzavellas
6
Ceyhun Gülselam
7
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
11
Tasos Bakasetas
9
Papiss Cisse
10
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Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
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Joao Pereira
77
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22
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5
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Guilherme
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Abdulkadir Parmak
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.