SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 22 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:49
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Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 14 Baiano
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Junior Fernandes

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 5 Majid Hosseini
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 17 Kaan Kanak
  • 23 Welinton
  • 24 Juanfran
  • 35 Musa Çağıran
  • 25 Onur Bulut
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 27 Umut Güneş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 30 Djalma Campos

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 27 Manuel da Costa
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 54 Taha Tunç
  • 50 Kerem Baykuş
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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