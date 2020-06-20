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STADYUM:
Denizli Atatürk
HAKEM :
Mete Kalkavan Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:40
MÖ
0
0
Denizlispor
Bülent Uygun
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Denizlispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Denizlispor
25
Tolgahan Acar
5
Mustafa Yumlu
21
Zakarya Bergdich
15
Oğuz Yılmaz
2
Tiago Lopes
10
Ismail Aissati
6
Kibong Mbamba
70
Olcay Şahan
8
Radoslaw Murawski
7
Hugo Rodallega
9
Hadi Sacko
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
77
Gökhan Gönül
4
Victor Ruiz
3
Enzo Roco
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
27
Jeremain Lens
22
Adem Ljajic
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
17
Burak Yılmaz
Yedekler
1
Hüseyin Altıntaş
60
Özgür Çek
55
Syam Ben Youssef
3
Muhammet Özkal
11
Sedat Şahintürk
16
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19
Oscar Estupinan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.