SPOR
STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:40
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Denizlispor
Denizlispor
Bülent Uygun
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Denizlispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Denizlispor

  • 25 Tolgahan Acar
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 2 Tiago Lopes
  • 10 Ismail Aissati
  • 6 Kibong Mbamba
  • 70 Olcay Şahan
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 7 Hugo Rodallega
  • 9 Hadi Sacko

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Victor Ruiz
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 60 Özgür Çek
  • 55 Syam Ben Youssef
  • 3 Muhammet Özkal
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 16 Asım Aksungur
  • 19 Oscar Estupinan
  • 44 Alihan Kalkan

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 88 Caner Erkin
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
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Av
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