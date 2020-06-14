SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 14 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:23
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Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Ünal Karaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 13 Tarık Çetin
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 64 Ivanildo Fernandes
  • 4 Montassar Talbi
  • 29 Tunay Torun
  • 20 Denys Garmash
  • 27 Ismael Diomande
  • 44 Amedej Vetrih
  • 21 Milan Skoda
  • 18 Braian Samudio

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 99 Mario Lemina
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 23 Gökhan Akkan
  • 95 Boğaçhan Kazmaz
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 35 Alberk Koç
  • 28 Burak Albayrak
  • 5 Abdullah Durak
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 70 Yan Sasse
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 96 Andriy Boryachuk

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone
Takım
O
Av
P
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