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STADYUM:
Çaykur Didi Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:23
MÖ
0
0
Çaykur Rizespor
Ünal Karaman
Galatasaray
Fatih Terim
Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Çaykur Rizespor
13
Tarık Çetin
55
Mykola Moroziuk
53
Dario Melnjak
64
Ivanildo Fernandes
4
Montassar Talbi
29
Tunay Torun
20
Denys Garmash
27
Ismael Diomande
44
Amedej Vetrih
21
Milan Skoda
18
Braian Samudio
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
5
Ahmet Çalık
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
99
Mario Lemina
6
Jean Michael Seri
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.