  Beşiktaş - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

18' Elneny'nin kullandığı korner atışına ön direkte Boateng kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

17' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

16' Sinan Gümüş böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

15' ANTALYASPOR GOLÜ BULDU! Amilton ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından uzak köşeye yaptığı ortasına Sinan Gümüş kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

14' Boateng'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

13' Topun arkasında Boateng var.

12' Antalyaspor'da Nazım Sangare, Atiba Hutchinson'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşürdüğü için sarı kart gördü.

12' Beşiktaş ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Boyd yükseldi ama istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı.

10' Beşiktaş'ta Boyd'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

9' Hakan Özmert'in kullandığı korner atışı kaleci Ersin'de kaldı.

8' Antalyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEHLİKE DAHA! Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

6' Karşılaşmanın tempolu bir şekilde başladığını söyleyebiliriz.

5' Antalyaspor'da Amilton'un ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten dışarı gitti.

4' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

3' Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.

2' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.

1' Karşılaşma Antalyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzu, maçların ikinci yarılarında geldi. Antalyaspor da rakip filelere gönderdiği son 10 golün dokuzunu karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.

@OptaCan: Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 2B), tek yenilgisini Ağustos 2018'de evinde aldı (2-3).

@OptaCan: Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki golü kaydeden Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç dış saha maçında rakip fileleri havalandıramadı.

@OptaCan: Beşiktaş deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor (2B 12M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez dış sahada üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Tamer Tuna yönetiminde çıktığı dokuz Süper Lig maçında 16 puan toplayan Antalyaspor (4G 4B 1M), sezonun ilk 17 karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bıraktı (14 puan; 3G 5B 9M).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Amilton, Fredy, Sinan, Podolski, Jahovic

İyi akşamlar! Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

@OptaCan: Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de sadece bir yenilgi alan Beşiktaş (4G 2B), daha önce oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti (1G).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de iki iç saha yenilgisi alan Beşiktaş, evinde daha fazla mağlubiyeti en son 2014/15 sezonunda almıştı (3).

@OptaCan: Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramadı (4M) ve bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol gördü.

@OptaCan: Antalyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunda gol atamadı ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi (1G 1B 9M).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü yiyen iki takımdan biri Beşiktaş (5; Fenerbahçe ile birlikte). Antalyaspor ise şu ana kadar attığı 29 golün sadece birini bu şekilde buldu.