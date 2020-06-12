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STADYUM:
Gürsel Aksel Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:55
MÖ
0
0
Göztepe
İlhan Palut
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
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13
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.