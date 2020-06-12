SPOR
STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 12 Jun 2020 | 21:00 | şuan: 20:55
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Göztepe
Göztepe
İlhan Palut
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 13 Beto
  • 41 Berkan Emir
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 77 Murat Paluli
  • 4 Titi
  • 8 Andre Castro
  • 88 Soner Aydoğdu
  • 11 Serdar Gürler
  • 7 Halil Akbunar
  • 32 Cameron Jerome
  • 99 Stefano Napoleoni

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 27 Manuel da Costa
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 6 Guilherme
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 20 Lamine Gassama
  • 25 Wallace Reis
  • 33 Atınç Nukan
  • 10 Marcio Mossoro
  • 6 Celso Borges
  • 17 Andre Poko
  • 27 Zlatko Tripic
  • 21 Kamil Wilczek
  • 63 Deniz Kadah

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 54 Taha Tunç
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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