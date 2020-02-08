  Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

30' Papiss Cisse böylece Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkardı.

29' CISSE BU DEFA AFFETMEDİ! Tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çeviren Cisse takımını öne geçirdi.

27' PENALTI ATIŞI TEKRARLANACAK! Cisse'nin penaltı vuruşu anında kaleci Altay kalesini erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı atışı tekrarlanacak.

27' Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

24' VE PENALTI! Maçın hakemi VAR'da Jailson'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğuna karar verdi.

23' Penaltı pozisyonu VAR'da inceleniyor. Hakem VAR'a başvurmaya karar verdi!

22' Alanyaspor'da Welinton hakeme itirazdan sarı kart gördü.

22' Alanyasporlu futbolcular Jailson'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar.

21' Fenerbahçe'de Tolga sağ kanattan son çizgiye indi ama araya giren N'Sakala tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Alanyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

18' Alanyaspor'da N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.

17' Kullanılan köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

16' Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

16' Fenerbahçe şu ana kadar ağırlıklı olarak sol kanattan yükleniyor.

15' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan getirdiği topu Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.

14' Fenerbahçe'de Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada N'Sakala uzaklaştırdı.

12' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

11' Alanyaspor'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın içeri çevirdiği top kaleci Altay'da kaldı.

10' Kruse'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

9' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği pas savunmadan sekip Kruse'nin önünde kaldı, Alman oyuncunun vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

9' Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Efecan kesti.

8' Maçın başında sahada yoğunluğu oldukça yüksek bir oyun var.

6' Alanyaspor'un ön alan baskısı, Fenerbahçe'yi geriden oyun kurarken hata yapmaya zorluyor.

5' Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmasına yardım eden Muriqi uzaklaştırdı.

5' ALANYASPOR'DAN NET FIRSAT! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.

3' Karşılaşmanın yüksek tempoyla başladığını söyleyebiliriz.

2' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.

1' Ve karşılaşma Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).

@OptaCan: Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolgay, Kruse, Rodrigues, Muriqi

@OptaCan: Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

@OptaCan: Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

@OptaCan: Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).

@OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

@OptaCan: Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).