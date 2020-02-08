  Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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30'
Papiss Cisse böylece Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkardı.
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29'
CISSE BU DEFA AFFETMEDİ! Tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çeviren Cisse takımını öne geçirdi.
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27'
PENALTI ATIŞI TEKRARLANACAK! Cisse'nin penaltı vuruşu anında kaleci Altay kalesini erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı atışı tekrarlanacak.
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27'
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
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24'
VE PENALTI! Maçın hakemi VAR'da Jailson'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğuna karar verdi.
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23'
Penaltı pozisyonu VAR'da inceleniyor. Hakem VAR'a başvurmaya karar verdi!
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22'
Alanyaspor'da Welinton hakeme itirazdan sarı kart gördü.
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22'
Alanyasporlu futbolcular Jailson'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar.
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21'
Fenerbahçe'de Tolga sağ kanattan son çizgiye indi ama araya giren N'Sakala tehlikeyi uzaklaştırdı.
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20'
Alanyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
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18'
Alanyaspor'da N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.
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17'
Kullanılan köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
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16'
Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.
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16'
Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.
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16'
Fenerbahçe şu ana kadar ağırlıklı olarak sol kanattan yükleniyor.
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15'
FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan getirdiği topu Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.
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14'
Fenerbahçe'de Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada N'Sakala uzaklaştırdı.
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12'
Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
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11'
Alanyaspor'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın içeri çevirdiği top kaleci Altay'da kaldı.
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10'
Kruse'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
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9'
FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği pas savunmadan sekip Kruse'nin önünde kaldı, Alman oyuncunun vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.
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9'
Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Efecan kesti.
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8'
Maçın başında sahada yoğunluğu oldukça yüksek bir oyun var.
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6'
Alanyaspor'un ön alan baskısı, Fenerbahçe'yi geriden oyun kurarken hata yapmaya zorluyor.
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5'
Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmasına yardım eden Muriqi uzaklaştırdı.
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5'
ALANYASPOR'DAN NET FIRSAT! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.
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3'
Karşılaşmanın yüksek tempoyla başladığını söyleyebiliriz.
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2'
Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.
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1'
Ve karşılaşma Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.
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@OptaCan: Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).
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@OptaCan: Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.
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FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolgay, Kruse, Rodrigues, Muriqi
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@OptaCan: Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.
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@OptaCan: Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
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@OptaCan: Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).
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Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).
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@OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
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ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
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@OptaCan: Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).
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Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.