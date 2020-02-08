SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 08 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 20:33
29'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
29' Papiss Cisse (P)
  Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    Papiss Cisse böylece Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkardı.
  • 29'
    CISSE BU DEFA AFFETMEDİ! Tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çeviren Cisse takımını öne geçirdi.
  • 27'
    PENALTI ATIŞI TEKRARLANACAK! Cisse'nin penaltı vuruşu anında kaleci Altay kalesini erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı atışı tekrarlanacak.
  • 27'
    Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
  • 24'
    VE PENALTI! Maçın hakemi VAR'da Jailson'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğuna karar verdi.
  • 23'
    Penaltı pozisyonu VAR'da inceleniyor. Hakem VAR'a başvurmaya karar verdi!
  • 22'
    Alanyaspor'da Welinton hakeme itirazdan sarı kart gördü.
  • 22'
    Alanyasporlu futbolcular Jailson'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar.
  • 21'
    Fenerbahçe'de Tolga sağ kanattan son çizgiye indi ama araya giren N'Sakala tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 20'
    Alanyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
  • 18'
    Alanyaspor'da N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta Isla'dan geri döndü.
  • 17'
    Kullanılan köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
  • 16'
    Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.
  • 16'
    Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.
  • 16'
    Fenerbahçe şu ana kadar ağırlıklı olarak sol kanattan yükleniyor.
  • 15'
    FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan getirdiği topu Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.
  • 14'
    Fenerbahçe'de Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada N'Sakala uzaklaştırdı.
  • 12'
    Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Alanyaspor'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın içeri çevirdiği top kaleci Altay'da kaldı.
  • 10'
    Kruse'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
  • 9'
    FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği pas savunmadan sekip Kruse'nin önünde kaldı, Alman oyuncunun vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.
  • 9'
    Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Efecan kesti.
  • 8'
    Maçın başında sahada yoğunluğu oldukça yüksek bir oyun var.
  • 6'
    Alanyaspor'un ön alan baskısı, Fenerbahçe'yi geriden oyun kurarken hata yapmaya zorluyor.
  • 5'
    Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmasına yardım eden Muriqi uzaklaştırdı.
  • 5'
    ALANYASPOR'DAN NET FIRSAT! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.
  • 3'
    Karşılaşmanın yüksek tempoyla başladığını söyleyebiliriz.
  • 2'
    Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonuyla sahada.
  • 1'
    Ve karşılaşma Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.
  • @OptaCan: Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).
  • @OptaCan: Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.
  • FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolgay, Kruse, Rodrigues, Muriqi
  • @OptaCan: Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.
  • @OptaCan: Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).
  • Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).
  • @OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.
  • ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
  • @OptaCan: Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).
  • Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır 27'
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 23 Welinton 22'
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 25 Onur Bulut
  • 26 Manolis Siopis
  • 9 Papiss Cisse
  • 30 Djalma Campos

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 2 Simon Falette
  • 28 Murat Sağlam
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 14 Baiano
  • 17 Kaan Kanak
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 35 Musa Çağıran
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 10 Junior Fernandes
  • 99 Yacine Bammou
Takım
O
Av
P
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