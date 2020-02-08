  Gençlerbirliği - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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20'
Yasin ve Badou Ndiaye arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun durdu.
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20'
Yasin Pehlivan ile tartışan Badou Ndiaye sarı kart görüyor.
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18'
SON ANDA SAVUNMA! Trabzonspor savunmasının arkasına atılan derin pasa Sefa Yılmaz hareketlendi ancak Hüseyin Türkmen çok kritik bir müdahale yaparak rakibinin Uğurcan'la karşı karşıya kalmasına izin vermedi.
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17'
KİMSE DOKUNAMADI! Sağ kanatta hareketlenen Candeias harika bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve önünü boşalttıktan sonra içeri sert bir orta yolladı ancak kale sahasında kimse topa dokunamadı.
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15'
Gençlerbirliği hücumunda topu taşıyan Candeias uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama etkili olamadı.
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14'
Trabzonspor arka arkaya isabetli paslar yaparak rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Pereira'nın ortasında savunma topu kornere attı.
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12'
Sağ kanatta topla buluşan Sörloth hücumu sürükledi ve son çizgiye inip içeri çevirdi ancak savunma tehlikeyi önledi.
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11'
İKİ ENFES HAREKET! Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden Sessegnon harika vurdu ancak kaleci Uğurcan nefis bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
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7'
Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Campi kafayı vurdu fakat top yandan dışarı gitti.
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6'
Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme içeri ortalarken top Erdem'in eline çarptı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan duran top fırsatı yakaladı.
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4'
Obi Mikel rakip savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi fakat pasın şiddettini ayarlayamadığı için tehlike büyümedi.
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3'
Gençlerbirliği maça baskılı bir giriş yaptı. Sağ kanattan arka arkaya gelen ortalarda Trabzonspor savunması geçit vermedi.
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1'
İLK DÜDÜK GELDİ! Hakem işaretini verdi ve zorlu mücadele başladı.
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@OptaCan: Hüseyin Çimşir, 2008/09 sezonundan (Ahmet Özen) bu yana Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
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@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takım Gençlerbirliği (15) ve Trabzonspor (14).
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Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.
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@OptaCan: Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 5B), tek yenilgisini Nisan 2016'da aldı (1-3).
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@OptaCan: Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Floyd Ayite'den geldi.
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@OptaCan: Son dört Süper Lig maçında yedi gol atan Alexander Sörloth, bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.
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@OptaCan: Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu Filip Novak.
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@OptaCan: Trabzonspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha önceki yedi karşılaşmanın beşini kazanmıştı (2M).
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Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, dış sahada daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2011 arasında yaşadı (beş maç).
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Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.
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Gençlerbirliği 11'i: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Candeias, Sefa Yılmaz.
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@OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği (2G 3B), Aralık 2012'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
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@OptaCan: Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı beş Süper Lig maçında rakiplerine mağlup olmadı (3G 2B).