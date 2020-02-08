  Gençlerbirliği - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

20' Yasin ve Badou Ndiaye arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun durdu.

20' Yasin Pehlivan ile tartışan Badou Ndiaye sarı kart görüyor.

18' SON ANDA SAVUNMA! Trabzonspor savunmasının arkasına atılan derin pasa Sefa Yılmaz hareketlendi ancak Hüseyin Türkmen çok kritik bir müdahale yaparak rakibinin Uğurcan'la karşı karşıya kalmasına izin vermedi.

17' KİMSE DOKUNAMADI! Sağ kanatta hareketlenen Candeias harika bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve önünü boşalttıktan sonra içeri sert bir orta yolladı ancak kale sahasında kimse topa dokunamadı.

15' Gençlerbirliği hücumunda topu taşıyan Candeias uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama etkili olamadı.

14' Trabzonspor arka arkaya isabetli paslar yaparak rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Pereira'nın ortasında savunma topu kornere attı.

12' Sağ kanatta topla buluşan Sörloth hücumu sürükledi ve son çizgiye inip içeri çevirdi ancak savunma tehlikeyi önledi.

11' İKİ ENFES HAREKET! Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden Sessegnon harika vurdu ancak kaleci Uğurcan nefis bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

7' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Campi kafayı vurdu fakat top yandan dışarı gitti.

6' Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme içeri ortalarken top Erdem'in eline çarptı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan duran top fırsatı yakaladı.

4' Obi Mikel rakip savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi fakat pasın şiddettini ayarlayamadığı için tehlike büyümedi.

3' Gençlerbirliği maça baskılı bir giriş yaptı. Sağ kanattan arka arkaya gelen ortalarda Trabzonspor savunması geçit vermedi.

1' İLK DÜDÜK GELDİ! Hakem işaretini verdi ve zorlu mücadele başladı.

@OptaCan: Hüseyin Çimşir, 2008/09 sezonundan (Ahmet Özen) bu yana Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takım Gençlerbirliği (15) ve Trabzonspor (14).

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

@OptaCan: Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 5B), tek yenilgisini Nisan 2016'da aldı (1-3).

@OptaCan: Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Floyd Ayite'den geldi.

@OptaCan: Son dört Süper Lig maçında yedi gol atan Alexander Sörloth, bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu Filip Novak.

@OptaCan: Trabzonspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha önceki yedi karşılaşmanın beşini kazanmıştı (2M).

Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, dış sahada daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2011 arasında yaşadı (beş maç).

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.

Gençlerbirliği 11'i: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Candeias, Sefa Yılmaz.

@OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği (2G 3B), Aralık 2012'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.