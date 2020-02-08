SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 08 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 17:28
22'
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Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Gençlerbirliği - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Yasin ve Badou Ndiaye arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun durdu.
  • 20'
    Yasin Pehlivan ile tartışan Badou Ndiaye sarı kart görüyor.
  • 18'
    SON ANDA SAVUNMA! Trabzonspor savunmasının arkasına atılan derin pasa Sefa Yılmaz hareketlendi ancak Hüseyin Türkmen çok kritik bir müdahale yaparak rakibinin Uğurcan'la karşı karşıya kalmasına izin vermedi.
  • 17'
    KİMSE DOKUNAMADI! Sağ kanatta hareketlenen Candeias harika bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve önünü boşalttıktan sonra içeri sert bir orta yolladı ancak kale sahasında kimse topa dokunamadı.
  • 15'
    Gençlerbirliği hücumunda topu taşıyan Candeias uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama etkili olamadı.
  • 14'
    Trabzonspor arka arkaya isabetli paslar yaparak rakip ceza sahasına yaklaştı ancak Pereira'nın ortasında savunma topu kornere attı.
  • 12'
    Sağ kanatta topla buluşan Sörloth hücumu sürükledi ve son çizgiye inip içeri çevirdi ancak savunma tehlikeyi önledi.
  • 11'
    İKİ ENFES HAREKET! Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden Sessegnon harika vurdu ancak kaleci Uğurcan nefis bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
  • 7'
    Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Campi kafayı vurdu fakat top yandan dışarı gitti.
  • 6'
    Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme içeri ortalarken top Erdem'in eline çarptı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan duran top fırsatı yakaladı.
  • 4'
    Obi Mikel rakip savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi fakat pasın şiddettini ayarlayamadığı için tehlike büyümedi.
  • 3'
    Gençlerbirliği maça baskılı bir giriş yaptı. Sağ kanattan arka arkaya gelen ortalarda Trabzonspor savunması geçit vermedi.
  • 1'
    İLK DÜDÜK GELDİ! Hakem işaretini verdi ve zorlu mücadele başladı.
  • @OptaCan: Hüseyin Çimşir, 2008/09 sezonundan (Ahmet Özen) bu yana Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
  • @OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takım Gençlerbirliği (15) ve Trabzonspor (14).
  • Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.
  • @OptaCan: Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 5B), tek yenilgisini Nisan 2016'da aldı (1-3).
  • @OptaCan: Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Floyd Ayite'den geldi.
  • @OptaCan: Son dört Süper Lig maçında yedi gol atan Alexander Sörloth, bu sezon ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.
  • @OptaCan: Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu Filip Novak.
  • @OptaCan: Trabzonspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha önceki yedi karşılaşmanın beşini kazanmıştı (2M).
  • Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, dış sahada daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2011 arasında yaşadı (beş maç).
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.
  • Gençlerbirliği 11'i: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Candeias, Sefa Yılmaz.
  • @OptaCan: Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği (2G 3B), Aralık 2012'den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
  • @OptaCan: Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı beş Süper Lig maçında rakiplerine mağlup olmadı (3G 2B).
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 89 Kristoffer Nordfeldt
  • 22 Erdem Özgenç
  • 15 Zargo Toure
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 32 Flavio
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 21 Daniel Candeias
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 17 Sefa Yılmaz
  • 8 Fabricio Baiano
  • 7 Nadir Çiftçi

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye 20'
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 4 Mattias Bjarsmyr
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 18 Mike van Beijnen
  • 28 Sadio Diallo
  • 5 Berat Özdemir
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 13 Giovanni Sio
  • 20 Mats Seuntjens
  • 99 İlker Karakaş

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 90 Serkan Asan
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 20 Yusuf Sarı
  • 19 Daniel Sturridge
Takım
O
Av
P
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