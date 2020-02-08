  Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

26' Beşiktaş, set hücumunda üretim problemleri yaşasa da kaptırdığı topların ardından ön alan baskısı sayesinde rakibine geçiş fırsatları vermiyor.

25' Beşiktaş'ta Vida'nın savunma arkasına gönderdiği pasını savunmada Kana-Bıyık kesti.

23' Siyah-beyazlılar üretim açısından yine problemli bir maç geçiriyor.

22' Şu ana kadar Beşiktaş'ın rakip kaleye çektiği isabetsiz bir şut dahi bulunmuyor.

21' Gaziantep FK'de Oğuz sağ kanattan son çizgiye indi, ortasını savunmada Ruiz kornere gönderdi.

20' Gaziantep FK'de Morais'in ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

19' Beşiktaş'ta Caner'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

17' Beşiktaş'ın ön alan baskısı Gaziantep FK'nin geriden çıkışlarını zorlaştırıyor.

15' GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazından son çizgiye inen Kayode'nin içeri çevirdiği top kale çizgisine paralel bir şekilde gitti ve Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

14' Caner'in kullandığı köşe vuruşu üst ağlarda kaldı.

13' Beşiktaş sağ kanattan Caner ile köşe vuruşu kullanacak.

12' Gaziantep FK'de Maxim'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı gitti.

10' Gökhan sık sık ara paslarıyla Burak'ı savunma arkasına kaçırmayı deniyor.

9' Beşiktaş'ta Burak, Gökhan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu direk dibinden auta çıktı, ama öncesinde yine ofsaytta olduğu belirlendi.

8' Gaziantep FK'de Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortasını Ruiz kornere gönderdi.

7' Beşiktaş geriden oyun kurarken Elneny stoperlerin arasına giriyor.

7' Maçın başlarında Burak sık sık sağ kanada, Diaby ise ceza sahasına topsuz koşu yapıyor.

6' Beşiktaş maça baskılı başladı.

5' Ofsayt kararı VAR'da da onaylandı.

4' Beşiktaş'ta Diaby topu ağlara gönderdi ama öncesinde pası veren Burak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

4' Pozisyon VAR'da inceleniyor.

2' Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topu savunmada Tosca uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş maça beklenildiği üzere topa sahip olarak başladı.

1' Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson (4 gol & 4 asist), Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş karşılaşmada altı gole katkı sağladı (2 gol & 4 asist).

İyi hafta sonları! Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

@OptaCan: Kariyerinde Gaziantep FK karşısına ilk kez çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı bir rakibi yok.

@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş (1G), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 68 karşılaşmada almıştı.

@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgi almadı.

@OptaCan: Gaziantep FK, 2015-16'dan bu yana Beşiktaş'ı aynı sezonda iki kez yenen ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran diğer takım bu sezon Sivasspor.

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak

@OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu yedi maçın altısını kaybetti (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 23 gol yedi.

@OptaCan: Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerde sadece bir kez çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazandı. O iki maç, Yalçın'ın kariyerinin ilk iki karşılaşmasıydı (Gaziantepspor'un başında).

@OptaCan: Gaziantep FK forması giydiği ilk maçta iki gol kaydeden Alexandru Maxim, Bafetimbi Gomis'ten (2017/18 sezonu) bu yana ilk iki Süper Lig karşılaşmasında üç gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 12'sini (1B) ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu 13 maçta toplam 42 gol kaydetti.