  Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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26'
Beşiktaş, set hücumunda üretim problemleri yaşasa da kaptırdığı topların ardından ön alan baskısı sayesinde rakibine geçiş fırsatları vermiyor.
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25'
Beşiktaş'ta Vida'nın savunma arkasına gönderdiği pasını savunmada Kana-Bıyık kesti.
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23'
Siyah-beyazlılar üretim açısından yine problemli bir maç geçiriyor.
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22'
Şu ana kadar Beşiktaş'ın rakip kaleye çektiği isabetsiz bir şut dahi bulunmuyor.
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21'
Gaziantep FK'de Oğuz sağ kanattan son çizgiye indi, ortasını savunmada Ruiz kornere gönderdi.
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20'
Gaziantep FK'de Morais'in ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
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19'
Beşiktaş'ta Caner'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
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17'
Beşiktaş'ın ön alan baskısı Gaziantep FK'nin geriden çıkışlarını zorlaştırıyor.
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15'
GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazından son çizgiye inen Kayode'nin içeri çevirdiği top kale çizgisine paralel bir şekilde gitti ve Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
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14'
Caner'in kullandığı köşe vuruşu üst ağlarda kaldı.
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13'
Beşiktaş sağ kanattan Caner ile köşe vuruşu kullanacak.
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12'
Gaziantep FK'de Maxim'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı gitti.
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10'
Gökhan sık sık ara paslarıyla Burak'ı savunma arkasına kaçırmayı deniyor.
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9'
Beşiktaş'ta Burak, Gökhan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu direk dibinden auta çıktı, ama öncesinde yine ofsaytta olduğu belirlendi.
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8'
Gaziantep FK'de Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortasını Ruiz kornere gönderdi.
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7'
Beşiktaş geriden oyun kurarken Elneny stoperlerin arasına giriyor.
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7'
Maçın başlarında Burak sık sık sağ kanada, Diaby ise ceza sahasına topsuz koşu yapıyor.
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6'
Beşiktaş maça baskılı başladı.
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5'
Ofsayt kararı VAR'da da onaylandı.
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4'
Beşiktaş'ta Diaby topu ağlara gönderdi ama öncesinde pası veren Burak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
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4'
Pozisyon VAR'da inceleniyor.
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2'
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topu savunmada Tosca uzaklaştırdı.
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2'
Beşiktaş maça beklenildiği üzere topa sahip olarak başladı.
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1'
Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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@OptaCan: Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson (4 gol & 4 asist), Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş karşılaşmada altı gole katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
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İyi hafta sonları! Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
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@OptaCan: Kariyerinde Gaziantep FK karşısına ilk kez çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı bir rakibi yok.
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@OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş (1G), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 68 karşılaşmada almıştı.
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@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgi almadı.
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@OptaCan: Gaziantep FK, 2015-16'dan bu yana Beşiktaş'ı aynı sezonda iki kez yenen ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran diğer takım bu sezon Sivasspor.
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Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode
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Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak
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@OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu yedi maçın altısını kaybetti (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 23 gol yedi.
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@OptaCan: Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerde sadece bir kez çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazandı. O iki maç, Yalçın'ın kariyerinin ilk iki karşılaşmasıydı (Gaziantepspor'un başında).
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@OptaCan: Gaziantep FK forması giydiği ilk maçta iki gol kaydeden Alexandru Maxim, Bafetimbi Gomis'ten (2017/18 sezonu) bu yana ilk iki Süper Lig karşılaşmasında üç gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
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@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 12'sini (1B) ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu 13 maçta toplam 42 gol kaydetti.
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@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş (10G). Gaziantep FK ise geri düştüğü sekiz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi (1B 7M).