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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Alper Ulusoy Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 08 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 17:29
27'
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Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Marius Sumudica
  Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  • 26'
    Beşiktaş, set hücumunda üretim problemleri yaşasa da kaptırdığı topların ardından ön alan baskısı sayesinde rakibine geçiş fırsatları vermiyor.
  • 25'
    Beşiktaş'ta Vida'nın savunma arkasına gönderdiği pasını savunmada Kana-Bıyık kesti.
  • 23'
    Siyah-beyazlılar üretim açısından yine problemli bir maç geçiriyor.
  • 22'
    Şu ana kadar Beşiktaş'ın rakip kaleye çektiği isabetsiz bir şut dahi bulunmuyor.
  • 21'
    Gaziantep FK'de Oğuz sağ kanattan son çizgiye indi, ortasını savunmada Ruiz kornere gönderdi.
  • 20'
    Gaziantep FK'de Morais'in ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
  • 19'
    Beşiktaş'ta Caner'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
  • 17'
    Beşiktaş'ın ön alan baskısı Gaziantep FK'nin geriden çıkışlarını zorlaştırıyor.
  • 15'
    GAZİANTEP FK'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazından son çizgiye inen Kayode'nin içeri çevirdiği top kale çizgisine paralel bir şekilde gitti ve Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
  • 14'
    Caner'in kullandığı köşe vuruşu üst ağlarda kaldı.
  • 13'
    Beşiktaş sağ kanattan Caner ile köşe vuruşu kullanacak.
  • 12'
    Gaziantep FK'de Maxim'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı gitti.
  • 10'
    Gökhan sık sık ara paslarıyla Burak'ı savunma arkasına kaçırmayı deniyor.
  • 9'
    Beşiktaş'ta Burak, Gökhan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu direk dibinden auta çıktı, ama öncesinde yine ofsaytta olduğu belirlendi.
  • 8'
    Gaziantep FK'de Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortasını Ruiz kornere gönderdi.
  • 7'
    Beşiktaş geriden oyun kurarken Elneny stoperlerin arasına giriyor.
  • 7'
    Maçın başlarında Burak sık sık sağ kanada, Diaby ise ceza sahasına topsuz koşu yapıyor.
  • 6'
    Beşiktaş maça baskılı başladı.
  • 5'
    Ofsayt kararı VAR'da da onaylandı.
  • 4'
    Beşiktaş'ta Diaby topu ağlara gönderdi ama öncesinde pası veren Burak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
  • 4'
    Pozisyon VAR'da inceleniyor.
  • 2'
    Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topu savunmada Tosca uzaklaştırdı.
  • 2'
    Beşiktaş maça beklenildiği üzere topa sahip olarak başladı.
  • 1'
    Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • @OptaCan: Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson (4 gol & 4 asist), Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş karşılaşmada altı gole katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
  • İyi hafta sonları! Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
  • @OptaCan: Kariyerinde Gaziantep FK karşısına ilk kez çıkmaya hazırlanan Burak Yılmaz'ın şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında karşılaşıp gol atamadığı bir rakibi yok.
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş (1G), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 68 karşılaşmada almıştı.
  • @OptaCan: Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ne mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon dış sahada üst üste iki yenilgi almadı.
  • @OptaCan: Gaziantep FK, 2015-16'dan bu yana Beşiktaş'ı aynı sezonda iki kez yenen ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran diğer takım bu sezon Sivasspor.
  • Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode
  • Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak
  • @OptaCan: Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu yedi maçın altısını kaybetti (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 23 gol yedi.
  • @OptaCan: Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı kulüplerde sadece bir kez çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazandı. O iki maç, Yalçın'ın kariyerinin ilk iki karşılaşmasıydı (Gaziantepspor'un başında).
  • @OptaCan: Gaziantep FK forması giydiği ilk maçta iki gol kaydeden Alexandru Maxim, Bafetimbi Gomis'ten (2017/18 sezonu) bu yana ilk iki Süper Lig karşılaşmasında üç gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
  • @OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 13 maçın 12'sini (1B) ve son üç karşılaşmayı kazanırken; bu 13 maçta toplam 42 gol kaydetti.
  • @OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş (10G). Gaziantep FK ise geri düştüğü sekiz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi (1B 7M).
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 6 Alin Tosca
  • 13 Junior Morais
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 16 Pawel Olkowski
  • 11 Güray Vural
  • 28 Andre Sousa
  • 44 Alexandru Maxim
  • 14 Muhammet Demir
  • 10 Olarenwaju Kayode

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 25 Haydar Yılmaz
  • 23 Mehmet Erdem Uğurlu
  • 4 Ulaş Zengin
  • 7 Kenan Özer
  • 19 Furkan Soyalp
  • 15 Raman Chibsah
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 18 Souleymane Diarra
  • 9 Bartlomiej Pawlowski
  • 27 Patrick Twumasi
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