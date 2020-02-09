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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
09 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:17
MÖ
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kasımpaşa
99
Fatih Öztürk
25
Tomas Brecka
94
Florent Hadergjonaj
24
Mickael Tirpan
92
Oussama Haddadi
17
Ricardo Quaresma
35
Aytaç Kara
70
Dieumerci Ndongala
15
Tarkan Serbest
80
Yassine Meriah
11
Mame Thiam
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
99
Mario Lemina
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Yedekler
1
Ramazan Köse
44
Jorge Fernandes
2
Berk Çetin
7
Yusuf Erdoğan
26
İlhan Depe
71
Anıl Koç
3
Doğucan Haspolat
57
Furkan Çetinkaya
30
Gerard Gohou
53
Ahmet Hakan Demirli
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
48
Taylan Antalyalı
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Henry Onyekuru
23
Florin Andone
28
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.