SPOR
STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 09 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:17
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 99 Fatih Öztürk
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 24 Mickael Tirpan
  • 92 Oussama Haddadi
  • 17 Ricardo Quaresma
  • 35 Aytaç Kara
  • 70 Dieumerci Ndongala
  • 15 Tarkan Serbest
  • 80 Yassine Meriah
  • 11 Mame Thiam

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 1 Ramazan Köse
  • 44 Jorge Fernandes
  • 2 Berk Çetin
  • 7 Yusuf Erdoğan
  • 26 İlhan Depe
  • 71 Anıl Koç
  • 3 Doğucan Haspolat
  • 57 Furkan Çetinkaya
  • 30 Gerard Gohou
  • 53 Ahmet Hakan Demirli

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 70 Henry Onyekuru
  • 23 Florin Andone
  • 28 Jesse Sekidika
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.