  Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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25'
Konyaspor, Ömer Ali'yle ikinci gol tehlikesini üretti. Fenerbahçe'nin ise şu ana kadar pozisyonu bulunmuyor.
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24'
KONYASPOR'DAN TEHLİKE! Sağ kanattan Shengelia'nın ortasına uzak direkte kafayı vuran Ömer Ali'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı.
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23'
Fenerbahçe şu ana dek rakip ceza sahasında çoğalmakta sıkıntı yaşıyor.
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22'
Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Guilherme uzaklaştırdı.
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20'
Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.
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18'
VAR incelemesinde de topun çizgiyi geçmediği belirlendi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.
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17'
Pozisyon şu anda VAR'da inceleniyor.
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16'
KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığını belirtti.
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14'
Şu ana kadar iki takım da gol pozisyonu üretemedi.
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13'
Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.
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12'
Konyaspor kaleyi cepheden gören bir açıdan serbest vuruş kullanacak.
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11'
Şu ana dek Fenerbahçe'nin %80'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
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10'
Konyaspor'da Selim Ay, Vedat Muriqi'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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10'
Konyaspor, Shengelia ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Jailson tehlikeyi savuşturdu.
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9'
Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
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8'
Sarı-lacivertliler kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyorlar.
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6'
Fenerbahçe Rodrigues ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Konyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
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5'
Fenerbahçe maçın başında topa daha fazla sahip olan taraf.
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4'
Kullanılan serbest vuruşu savunmada Skubic uzaklaştırdı.
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3'
Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
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2'
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu savunma önünde tek olarak oynuyor. Sarı-lacivertliler 4-1-4-1 dizlişiyle sahada.
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1'
Karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.
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@OptaCan: Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor (%81.1; 30G 3B 4M).
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor (11), bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü.
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Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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İyi akşamlar! Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
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@OptaCan: Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).
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@OptaCan: Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı (altı maç).
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@OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (2B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı (3-2).
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@OptaCan: Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe (3).
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@OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 102, maç başına 2.75 gol).
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Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
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@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe (10 puan).
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@OptaCan: Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz (4; Domagoj Vida ve Papy Djilobodji ile birlikte).
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muriqi