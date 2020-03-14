  Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

25' Konyaspor, Ömer Ali'yle ikinci gol tehlikesini üretti. Fenerbahçe'nin ise şu ana kadar pozisyonu bulunmuyor.

24' KONYASPOR'DAN TEHLİKE! Sağ kanattan Shengelia'nın ortasına uzak direkte kafayı vuran Ömer Ali'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı.

23' Fenerbahçe şu ana dek rakip ceza sahasında çoğalmakta sıkıntı yaşıyor.

22' Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Guilherme uzaklaştırdı.

20' Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

18' VAR incelemesinde de topun çizgiyi geçmediği belirlendi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

17' Pozisyon şu anda VAR'da inceleniyor.

16' KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığını belirtti.

14' Şu ana kadar iki takım da gol pozisyonu üretemedi.

13' Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

12' Konyaspor kaleyi cepheden gören bir açıdan serbest vuruş kullanacak.

11' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %80'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

10' Konyaspor'da Selim Ay, Vedat Muriqi'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Konyaspor, Shengelia ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Jailson tehlikeyi savuşturdu.

9' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

8' Sarı-lacivertliler kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyorlar.

6' Fenerbahçe Rodrigues ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Konyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Fenerbahçe maçın başında topa daha fazla sahip olan taraf.

4' Kullanılan serbest vuruşu savunmada Skubic uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu savunma önünde tek olarak oynuyor. Sarı-lacivertliler 4-1-4-1 dizlişiyle sahada.

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor (%81.1; 30G 3B 4M).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor (11), bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü.

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İyi akşamlar! Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

@OptaCan: Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).

@OptaCan: Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı (altı maç).

@OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (2B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı (3-2).

@OptaCan: Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe (3).

@OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 102, maç başına 2.75 gol).

Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe (10 puan).

@OptaCan: Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz (4; Domagoj Vida ve Papy Djilobodji ile birlikte).