SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 14 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 20:31
27'
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Konyaspor
Konyaspor
Bülent Korkmaz
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Zeki Murat Göle
  Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 25'
    Konyaspor, Ömer Ali'yle ikinci gol tehlikesini üretti. Fenerbahçe'nin ise şu ana kadar pozisyonu bulunmuyor.
  • 24'
    KONYASPOR'DAN TEHLİKE! Sağ kanattan Shengelia'nın ortasına uzak direkte kafayı vuran Ömer Ali'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı.
  • 23'
    Fenerbahçe şu ana dek rakip ceza sahasında çoğalmakta sıkıntı yaşıyor.
  • 22'
    Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Guilherme uzaklaştırdı.
  • 20'
    Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.
  • 18'
    VAR incelemesinde de topun çizgiyi geçmediği belirlendi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.
  • 17'
    Pozisyon şu anda VAR'da inceleniyor.
  • 16'
    KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığını belirtti.
  • 14'
    Şu ana kadar iki takım da gol pozisyonu üretemedi.
  • 13'
    Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.
  • 12'
    Konyaspor kaleyi cepheden gören bir açıdan serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Şu ana dek Fenerbahçe'nin %80'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
  • 10'
    Konyaspor'da Selim Ay, Vedat Muriqi'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 10'
    Konyaspor, Shengelia ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Jailson tehlikeyi savuşturdu.
  • 9'
    Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
  • 8'
    Sarı-lacivertliler kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyorlar.
  • 6'
    Fenerbahçe Rodrigues ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ama araya giren Konyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 5'
    Fenerbahçe maçın başında topa daha fazla sahip olan taraf.
  • 4'
    Kullanılan serbest vuruşu savunmada Skubic uzaklaştırdı.
  • 3'
    Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu savunma önünde tek olarak oynuyor. Sarı-lacivertliler 4-1-4-1 dizlişiyle sahada.
  • 1'
    Karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.
  • @OptaCan: Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor (%81.1; 30G 3B 4M).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor (11), bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü.
  • Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
  • İyi akşamlar! Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.
  • @OptaCan: Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural (1997/98; Trabzonspor & Gençlerbirliği).
  • @OptaCan: Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı (altı maç).
  • @OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor (2B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı (3-2).
  • @OptaCan: Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe (3).
  • @OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 102, maç başına 2.75 gol).
  • Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
  • @OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe (10 puan).
  • @OptaCan: Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz (4; Domagoj Vida ve Papy Djilobodji ile birlikte).
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muriqi
  Takım Kadroları

Konyaspor

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 15 Uğur Demirok
  • 5 Selim Ay 10'
  • 89 Nejc Skubic
  • 12 Guilherme
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 11 Deni Milosevic
  • 19 Levan Shengelia
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 10 Rijad Bajic

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 8 Mehmet Ekici
  • 20 Luiz Gustavo
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 24 Garry Rodrigues
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 25 Alper Uludağ
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 29 Robert Mak
  • 16 Paolo Hurtado
  • 8 Marko Jevtovic
  • 99 Thuram
  • 88 Erdon Daci

Yedekler

  • 70 Osman Ertuğrul Çetin
  • 54 Erten Ersu
  • 2 Simon Falette
  • 28 Murat Sağlam
  • 39 Cenk Alptekin
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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