SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 15 Mar 2020 | 16:00 | şuan: 15:54
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Başakşehir FK
Başakşehir FK
Okan Buruk
  Trabzonspor - Başakşehir FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 27 Manuel da Costa
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Başakşehir FK

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 37 Martin Skrtel
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 91 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 19 Demba Ba
  • 9 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 12 John Obi Mikel
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 45 Bilal Başacıkoğlu

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 5 Mehmet Topal
  • 88 Gökhan İnler
  • 11 Eljero Elia
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 41 Berkay Özcan
  • 70 Robinho
  • 18 Muhammet Arslantaş
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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