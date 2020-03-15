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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Mar 2020 | 16:00 | şuan: 15:54
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Başakşehir FK
Okan Buruk
Trabzonspor - Başakşehir FK Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
27
Manuel da Costa
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
8
Jose Sosa
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Başakşehir FK
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
37
Martin Skrtel
80
Junior Caiçara
26
Carlos Ponck
21
Mahmut Tekdemir
91
Danijel Aleksic
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
19
Demba Ba
9
Fredrik Gulbrandsen
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Manoel
5
Majid Hosseini
33
Abdurrahim Dursun
4
Hüseyin Türkmen
90
Serkan Asan
12
John Obi Mikel
15
Badou Ndiaye
21
Doğan Erdoğan
45
Bilal Başacıkoğlu
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
23
Aziz Behich
5
Mehmet Topal
88
Gökhan İnler
11
Eljero Elia
44
Azubuike Okechukwu
41
Berkay Özcan
70
Robinho
18
Muhammet Arslantaş
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.