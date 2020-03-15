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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 15 Mar 2020 | 19:00 | şuan: 19:00
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Galatasaray - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 99 Mario Lemina
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 19 Ömer Bayram
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 23 Florin Andone
  • 17 Yunus Akgün

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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