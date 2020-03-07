SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 07 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:34
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Zeki Murat Göle
Denizlispor
Denizlispor
Bülent Uygun
  Fenerbahçe - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 8 Mehmet Ekici
  • 20 Luiz Gustavo
  • 6 Tolgay Arslan
  • 7 Ozan Tufan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Denizlispor

  • 33 Adam Stachowiak
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 61 Zeki Yavru
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 10 Ismail Aissati
  • 20 Recep Niyaz
  • 70 Olcay Şahan
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 77 Modou Barrow
  • 7 Hugo Rodallega
  • 19 Oscar Estupinan

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 54 Erten Ersu
  • 28 Murat Sağlam
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 25 Tolgahan Acar
  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 60 Özgür Çek
  • 3 Muhammet Özkal
  • 23 Ogenyi Onazi
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 44 Alihan Kalkan
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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