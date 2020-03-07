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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 19:34
MÖ
Fenerbahçe
Zeki Murat Göle
Denizlispor
Bülent Uygun
Fenerbahçe - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
3
Hasan Ali Kaldırım
8
Mehmet Ekici
20
Luiz Gustavo
6
Tolgay Arslan
7
Ozan Tufan
16
Ferdi Kadıoğlu
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Denizlispor
33
Adam Stachowiak
5
Mustafa Yumlu
61
Zeki Yavru
15
Oğuz Yılmaz
10
Ismail Aissati
20
Recep Niyaz
70
Olcay Şahan
8
Radoslaw Murawski
77
Modou Barrow
7
Hugo Rodallega
19
Oscar Estupinan
Yedekler
35
Harun Tekin
54
Erten Ersu
28
Murat Sağlam
5
Emre Belözoğlu
14
Tolga Ciğerci
21
Miha Zajc
25
Jailson
30
Ömer Faruk Beyaz
9
Mevlüt Erdinç
19
Allahyar Sayyadmanesh
Yedekler
25
Tolgahan Acar
1
Hüseyin Altıntaş
60
Özgür Çek
3
Muhammet Özkal
23
Ogenyi Onazi
11
Sedat Şahintürk
44
Alihan Kalkan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.