  Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

-
5'
PENALTI! Faty'nin müdahalesinde Atiba Hutchinson ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
-
3'
İLK NET POZİSYON! Boyd'un pasında Atiba ceza sahasına girdi. Atiba'nın kale ağzına bıraktığı topla hiçbir arkadaşı buluşamadı.
-
2'
Beşiktaş sağ kanattan Lens ile atağa çıkmak istedi fakat Ankaragücü oyuncuları araya girdi.
-
1'
Gerson Rodrigues'in ceza sahası içindeki şut denemesinde Domagoj Vida yerde kaldı ve oyun durdu.
-
1'
İlk düdük geldi ve maç başladı.
-
@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).
-
@OptaCan: Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.
-
@OptaCan: Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
-
@OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).
-
@OptaCan: Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).
-
Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
-
Beşiktaş XI: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
-
@OptaCan: Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).
-
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.
-
MKE Ankaragücü XI: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Sedat, Rodrigues, Orgill
-
@OptaCan: Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.
-
@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).
-
Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
-
@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.