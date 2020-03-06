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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 06 Mar 2020 | 20:00 | şuan: 20:10
8'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
6' Burak Yılmaz (P)
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Reşit Akçay
  Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  • 5'
    PENALTI! Faty'nin müdahalesinde Atiba Hutchinson ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
  • 3'
    İLK NET POZİSYON! Boyd'un pasında Atiba ceza sahasına girdi. Atiba'nın kale ağzına bıraktığı topla hiçbir arkadaşı buluşamadı.
  • 2'
    Beşiktaş sağ kanattan Lens ile atağa çıkmak istedi fakat Ankaragücü oyuncuları araya girdi.
  • 1'
    Gerson Rodrigues'in ceza sahası içindeki şut denemesinde Domagoj Vida yerde kaldı ve oyun durdu.
  • 1'
    İlk düdük geldi ve maç başladı.
  • @OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).
  • @OptaCan: Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.
  • @OptaCan: Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
  • @OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).
  • @OptaCan: Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).
  • Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • Beşiktaş XI: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
  • @OptaCan: Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.
  • MKE Ankaragücü XI: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Sedat, Rodrigues, Orgill
  • @OptaCan: Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.
  • @OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).
  • Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd
  • 17 Burak Yılmaz

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo
  • 22 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 89 Atila Turan
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 3 Sedat Ağçay
  • 14 Ricardo Faty
  • 35 Daniel Lukasik
  • 18 Konrad Michalak
  • 12 Dever Orgill
  • 9 Gerson Rodrigues

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 5 Alihan Kubalas
  • 19 Cebrail Karayel
  • 20 Aydın Karabulut
  • 7 Oscar Scarione
  • 11 Mahmut Akan
  • 24 Saba Lobzhanidze
  • 15 Orkan Çınar
  • 23 İlhan Parlak
  • 30 Gelmin Rivas
Takım
O
Av
P
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