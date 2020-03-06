  Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

5' PENALTI! Faty'nin müdahalesinde Atiba Hutchinson ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

3' İLK NET POZİSYON! Boyd'un pasında Atiba ceza sahasına girdi. Atiba'nın kale ağzına bıraktığı topla hiçbir arkadaşı buluşamadı.

2' Beşiktaş sağ kanattan Lens ile atağa çıkmak istedi fakat Ankaragücü oyuncuları araya girdi.

1' Gerson Rodrigues'in ceza sahası içindeki şut denemesinde Domagoj Vida yerde kaldı ve oyun durdu.

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

@OptaCan: Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.

@OptaCan: Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

@OptaCan: Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).

@OptaCan: Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).

Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş XI: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak

@OptaCan: Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.

MKE Ankaragücü XI: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Sedat, Rodrigues, Orgill

@OptaCan: Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor.