  Gaziantep FK - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

26' SARI KART! Gaziantep yine orta sahada kaptığı topla çıkmaya çalıştı. Jose Sosa, Maxim'e yaptığı faulle tehlikeyi önledi.

25' Gaziante FK korner kullandı. Kaleci Uğurcan rahatlıkla çıkıp topu aldı.

22' GOL! Trabzonspor öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin güzel ortasını değerlendiren Caleb Ekuban, altı pas içerisinde kafayla topu ağlara göndermeyi başardı.

20' Sörloth'un sol kanattan ortasına ceza sahasında Ekuban vurdu ama etkisiz şut auta çıktı.

19' Kenan Özer'in ceza sahasına yaptığı ortaya Kayode kafayı vurdu. Ancak top yandan dışarı çıktı.

17' Kana-Biyik kendi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

16' Gaziantep sık sık orta alanda Trabzonspor'dan topu çalmayı başarıyor. Ancak kontraklarda yeterince etki gösteremiyor.

14' Kayode çok şık bir vücut çalımıyla Obi Mikel'i geçmeyi başardı. Nijeryalı oyuncu Kayode'yi faulle durdurdu. Gaziantep uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

13' Novak, sol kanattan uzun pasla topu Sörloth ile buluşturmak istedi. Ancak top kaleci Günay'da kaldı.

11' Sousa'nın uzaktan şutu yandan dışarıya çıktı.

9' Gaziantep'te taraftarlar maça oldukça ilgi göstermiş durumda. Tribünler büyük oranda dolu.

7' Trabzonspor Nwakaeme ile gole yaklaştı. Sörloth ile verkaç yapan Nijeryalı oyuncu, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin vuruşunu kaleci Günay kurtarmayı başardı. Ancak pozisyon önceisnde yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6' Gaziantep'in ön alan baskısı var. Trabzonspor kendi yarı sahasından rahat çıkamıyor.

4' SON ANDA! Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer şutunu çekti. Ancak Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

3' Maça iki takım da temkinli başladı. Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1' Gaziantep klasik 3-5-2 dizilişiyle sahada.

1' Trabzonspor da klasik 4-3-3 dizilişiyle 3 puan arayacak.

1' Maç başladı

@OptaCan: Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 2 asist).

İyi günler sevgili futbolseverler. Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin canlı anlatımı ile birlikteyiz.

@OptaCan: Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u mağlup edemeyen Marius Sumudica (1B 2M), son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti (0-4 & 1-4).

@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 7B), tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor'dan aldı (1-2).

@OptaCan: Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanırken (1B); Gaziantep'te oynanan tek karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı (2002/03 Türkiye Kupası).

@OptaCan: Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında (1/25), en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında (10/25) kalesinde gördü.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel Ndiaye, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

@OptaCan: Süper Lig'de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi.

Gaziantep'in ilk 11'i: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Morais, Güray Vural, Sousa, Kenan Özer, Maxim, Kayode.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK'nın (6), rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

@OptaCan: Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth (8), bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu (1.6 şutta 1 gol).