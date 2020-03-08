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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Mar 2020 | 19:00 | şuan: 18:17
MÖ
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Galatasaray
Fatih Terim
Sivasspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sivasspor
30
Mamadou Samassa
88
Caner Osmanpaşa
3
Uğur Çiftçi
4
Aaron Appindangoye
87
Marcelo Goiano
20
Fatih Aksoy
19
Yasin Öztekin
37
Hakan Arslan
8
Mert Hakan Yandaş
9
Mustapha Yatabare
7
Fernando
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
99
Mario Lemina
6
Jean Michael Seri
70
Henry Onyekuru
9
Radamel Falcao
Yedekler
81
Muhammet Can Tuncer
1
Muammer Yıldırım
6
Paul Papp
26
Barış Yardımcı
25
Claudemir
54
Emre Kılınç
5
Isaac Cofie
22
Armin Djerlek
2
Arouna Kone
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
10
Younes Belhanda
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
7
Adem Büyük
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.