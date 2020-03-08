SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 08 Mar 2020 | 19:00 | şuan: 18:17
Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Sivasspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 87 Marcelo Goiano
  • 20 Fatih Aksoy
  • 19 Yasin Öztekin
  • 37 Hakan Arslan
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 7 Fernando

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 99 Mario Lemina
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 81 Muhammet Can Tuncer
  • 1 Muammer Yıldırım
  • 6 Paul Papp
  • 26 Barış Yardımcı
  • 25 Claudemir
  • 54 Emre Kılınç
  • 5 Isaac Cofie
  • 22 Armin Djerlek
  • 2 Arouna Kone

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Adem Büyük
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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