  Trabzonspor - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

32' Sivasspor'da Uğur'un boşalttığı sol bek pozisyonuna Ziya yerleşti.

30' Sivasspor'da Uğur Çiftçi bir kez daha kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

30' Ziya'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Fatih etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

29' Konuk ekip sol kanattan Ziya ile köşe vuruşu kullanacak.

29' Sivasspor'da Ziya'nın sol kanattan yaptığı orta Da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

28' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşu kaleci Samassa'da kaldı.

27' Trabzonspor sağ kanattan Guilherme ile köşe vuruşu kullanacak.

26' Trabzonspor'da Ndiaye, Sörloth'un ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu ama araya giren Uğur tehlikeyi uzaklaştırdı.

25' Caner de şimdi ayağa kalktı ve oyun kaldığı yerden yeniden başladı.

24' Uğur Çiftçi oyuna devam edebilecek, önemli bir sorunu bulunmuyor.

24' Sivasspor'da bu defa da Caner Osmanpaşa bir sakatlık geçiriyor. Oyun bir kez daha durmuş durumda.

23' Sivasspor'da Uğur Çiftçi bir sakatlık geçiriyor. Tedavisi saha kenarında gerçekleştiriliyor.

23' Trabzonspor'da bu dakikalarda savunmada Da Costa başarılı müdahaleleriyle dikkat çekiyor.

23' Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

22' Sivasspor'da Uğur'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada yine Da Costa karşıladı.

21' Sivasspor'da Goiano'nun ceza sahası dışından çektiği şut Ndiaye'den geri dönüp taca çıktı.

21' Sivasspor'da Uğur'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Da Costa karşıladı.

20' Bu dakikalarda Trabzonspor'un şiddetli ön alan baskısı bulunuyor.

18' Fernando, Novak ile girdiği ikili mücadelenin ardından faul beklerken, yere düşerken topu tuttuğu için hakem Cüneyt Çakır topu bir kez daha Trabzonspor'a verdi.

17' Trabzonspor'da Ndiaye'nin pası hakem Cüneyt Çakır'a çarptığı için Çakır oyunu durdurup topu Trabzonspor'a geri verdi.

17' Karşılaşmanın oldukça tempolu geçtiğini söyleyebiliriz.

16' Trabzonspor'da Guilherme'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

15' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Bordo-mavililerin ön alan baskısı Sivasspor savunmasını hata yapmaya zorladı, Guilherme ceza sahasında tam şut atacakken araya giren Fatih ise tehlikeyi önledi.

14' Sivasspor'da Fatih'in Yatabare için attığı uzun pas auta gitti.

14' Karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

14' Fernando'nun önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

13' Sivasspor'da Fernando sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken araya giren Sosa topu kazandı. Hakem oyunu devam ettirirken, ardından yerden kalkamayan Fernando için oyunu durdurdu.

13' Fernando'nun tedavisi saha içinde yapılıyor.

12' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

11' Sivasspor sağ kanattan Mert Hakan ile köşe vuruşu kullanacak.

11' Sivasspor'da bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Mert Hakan'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

10' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Goiano uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor sol kanattan Sosa ile köşe vuruşu kullanacak.

8' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Novak'ın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

8' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

7' Bordo-mavililer golün ardından da baskısını sürdürüyor.

6' Golün ardından Trabzonspor tribünlerinden şampiyonluk tezahüratları yapıldı.

5' Sörloth böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı.

4' TRABZONSPOR GOLÜ BULDU! Ndiaye'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Sörloth'un şutu ağlarla buluştu.

3' Maça baskılı başlayan taraf ev sahibi Trabzonspor.

2' Trabzonspor mücadeleye yoğun bir ön alan baskısıyla başladı.

1' Ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Yasin Öztekin'in en fazla gol attığı iki ekipten biri Trabzonspor (4; Başakşehir ile birlikte). Yasin'in bordo mavili ekibin filelerine gönderdiği dört gol de deplasman maçlarında geldi.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İyi pazarlar! Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz.

@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor deplasmanına çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay (1M), daha önceki dokuz karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (8M).

@OptaCan: Trabzonspor deplasmanında çıktığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (2B 7M), tek galibiyetini Nisan 2018'de aldı (2-0).

@OptaCan: Son üç Süper Lig maçında yedi puan kaybeden Sivasspor (2B 1M), aynı sayıda puan kaybını daha önceki 14 haftada yaşamıştı (11G 2B 1M).

@OptaCan: Sivasspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor (1G 1B), daha önceki 15 karşılaşmada sadece bir yenilgi almıştı (11G 3B).

@OptaCan: Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısında Mustapha Yatabare'nin doğrudan katkısı var (4 gol & 2 asist). Bu sezon dokuz golü bulunan Yatabare, lig kariyerinde en son 2013/14 sezonunu daha fazla golle tamamladı (Ligue 1'de 11 gol).

@OptaCan: Süper Lig'de beş maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2011 arasında yaşadı (altı maç).

@OptaCan: Bu sezon evinde en fazla gol atan takım olan Trabzonspor (29), aynı zamanda iç saha maçları en fazla gole sahne olan ekip konumunda (41). Sivasspor ise bu sezon deplasmanda rakip fileleri en fazla havalandıran Süper Lig takımı (19).

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Fernando, Ziya Erdal, Yatabare

@OptaCan: Hüseyin Çimşir, 2008/09 sezonundan (Ahmet Özen) bu yana Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk dört Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.