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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 14 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:57
Başakşehir FK
Başakşehir FK
Okan Buruk
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Başakşehir FK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Başakşehir FK

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 37 Martin Skrtel
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 11 Eljero Elia
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 19 Demba Ba
  • 27 Enzo Crivelli

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 88 Gökhan İnler
  • 91 Danijel Aleksic
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 41 Berkay Özcan
  • 9 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
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Av
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