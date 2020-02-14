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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:57
MÖ
Başakşehir FK
Okan Buruk
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Başakşehir FK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Başakşehir FK
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
37
Martin Skrtel
6
Alexandru Epureanu
80
Junior Caiçara
21
Mahmut Tekdemir
11
Eljero Elia
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
19
Demba Ba
27
Enzo Crivelli
Beşiktaş
1
Loris Karius
88
Caner Erkin
4
Victor Ruiz
24
Domagoj Vida
99
Kevin-Prince Boateng
13
Atiba Hutchinson
27
Jeremain Lens
92
Abdoulay Diaby
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
17
Burak Yılmaz
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
23
Aziz Behich
26
Carlos Ponck
5
Mehmet Topal
88
Gökhan İnler
91
Danijel Aleksic
44
Azubuike Okechukwu
41
Berkay Özcan
9
Fredrik Gulbrandsen
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
3
Enzo Roco
33
Rıdvan Yılmaz
12
Erdoğan Kaya
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
11
Tyler Boyd
41
Kartal Yılmaz
8
Umut Nayir
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.