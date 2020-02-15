SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 15 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:16
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Reşit Akçay
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 5 Alihan Kubalas
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 24 Saba Lobzhanidze
  • 3 Sedat Ağçay
  • 14 Ricardo Faty
  • 35 Daniel Lukasik
  • 18 Konrad Michalak
  • 9 Gerson Rodrigues

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 98 Yiğit Kafkasyalı
  • 22 Michal Pazdan
  • 89 Atila Turan
  • 19 Cebrail Karayel
  • 78 Fatih Tultak
  • 20 Aydın Karabulut
  • 55 Milos Stanojevic
  • 15 Orkan Çınar
  • 23 İlhan Parlak
  • 30 Gelmin Rivas

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 8 Mehmet Ekici
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
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