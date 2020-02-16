SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 16 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:27
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Kemal Özdeş
  Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 7 Adem Büyük

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 44 Arturo Mina
  • 45 Karim Hafez
  • 29 Issam Chebake
  • 16 Teenage Hadebe
  • 19 Afriyie Acquah
  • 10 Thievy Bifouma
  • 7 Gökhan Töre
  • 6 Robin Yalçın
  • 54 Remi Walter
  • 9 Umut Bulut

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 9 Radamel Falcao
  • 23 Florin Andone
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 3 Erkan Kaş
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 76 Özer Özdemir
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 25 Ghaylen Chaaleli
  • 14 Ahmed Ildız
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 24 Vidar Kjartansson
Takım
O
Av
P
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