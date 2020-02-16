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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Alper Ulusoy Alper Ulusoy
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:27
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor
Kemal Özdeş
Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
2
Şener Özbayraklı
45
Marcao
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
99
Mario Lemina
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
70
Henry Onyekuru
7
Adem Büyük
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
44
Arturo Mina
45
Karim Hafez
29
Issam Chebake
16
Teenage Hadebe
19
Afriyie Acquah
10
Thievy Bifouma
7
Gökhan Töre
6
Robin Yalçın
54
Remi Walter
9
Umut Bulut
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
10
Younes Belhanda
48
Taylan Antalyalı
9
Radamel Falcao
23
Florin Andone
28
Jesse Sekidika
Yedekler
35
Ufuk Ceylan
3
Erkan Kaş
53
Yiğithan Güveli
76
Özer Özdemir
20
Mitchell Donald
8
Murat Yıldırım
25
Ghaylen Chaaleli
14
Ahmed Ildız
55
Youssouf Ndayishimiye
24
Vidar Kjartansson
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.