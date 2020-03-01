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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 01 Mar 2020 | 19:00 | şuan: 18:23
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
  Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Gençlerbirliği

  • 89 Kristoffer Nordfeldt
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 32 Flavio
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 21 Daniel Candeias
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 8 Fabricio Baiano
  • 5 Berat Özdemir
  • 13 Giovanni Sio

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 4 Mattias Bjarsmyr
  • 23 Soner Dikmen
  • 44 Alper Tatlısu
  • 18 Mike van Beijnen
  • 28 Sadio Diallo
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 7 Nadir Çiftçi
  • 20 Mats Seuntjens
  • 99 İlker Karakaş
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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