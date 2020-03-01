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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Mar 2020 | 19:00 | şuan: 18:23
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
48
Taylan Antalyalı
6
Jean Michael Seri
70
Henry Onyekuru
9
Radamel Falcao
Gençlerbirliği
89
Kristoffer Nordfeldt
15
Zargo Toure
2
Ahmet Oğuz
3
Halil İbrahim Pehlivan
32
Flavio
10
Stephane Sessegnon
21
Daniel Candeias
6
Yasin Pehlivan
8
Fabricio Baiano
5
Berat Özdemir
13
Giovanni Sio
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
20
Emre Akbaba
7
Adem Büyük
23
Florin Andone
28
Jesse Sekidika
Yedekler
25
Ertaç Özbir
4
Mattias Bjarsmyr
23
Soner Dikmen
44
Alper Tatlısu
18
Mike van Beijnen
28
Sadio Diallo
19
Rahmetullah Berişbek
7
Nadir Çiftçi
20
Mats Seuntjens
99
İlker Karakaş
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.