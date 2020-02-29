  Antalyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

5' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

4' Ev sahibi ekip ağırlıklı olarak sol kanattan hücum etmeye çalışıyor.

3' Antalyaspor maça daha baskılı başlayan taraf oldu.

2' ANTALYASPOR'DAN TEHLİKE! Hakan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekip Jahovic'in önünde kaldı, Jahovic'in vuruşunu ise kaleci Altay kontrol etti.

1' İlk köşe vuruşunu sol kanattan Antalyaspor kullanacak.

1' Ve karşılaşma Antalyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

@OptaCan: Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde.

@OptaCan: Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi.

@OptaCan: Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç).

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç).

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla sizlerle birlikteyiz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi

@OptaCan: 2019-20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte).

@OptaCan: Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B).

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Bünyamin, Celustka, Verysel, Kudryashov, Ndinga, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Jahovic

@OptaCan: Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı.

@OptaCan: Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.