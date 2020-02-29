SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 29 Feb 2020 | 17:00 | şuan: 17:06
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Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
  Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  • Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan ve Mehmet Cem Satman hakem üçlüsü yönetecek.
  • Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Guilherme, N'Diaye, Ekuban, Sörloth.
  • @OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (1G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.
  • @OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (16 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda (12M).
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
  • @OptaCan: Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.
  • @OptaCan: 2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında (25) ve ilk 15 dakikalarında (9) en fazla gol atan takım Trabzonspor.
  • @OptaCan: Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
  • Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür, 184 günlük aranın ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
  • @OptaCan: Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B).
  • @OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor (1G 1B 1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti
  • @OptaCan: Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (1B), bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderdi.
  • Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Aminu, Skoda.
  • @OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Trabzonspor (1B), tek puan kaybını son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında yaşadı.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 64 Ivanildo Fernandes
  • 4 Montassar Talbi
  • 27 Ismael Diomande
  • 19 Umar Aminu
  • 10 Fernando Boldrin
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 70 Yan Sasse
  • 21 Milan Skoda

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 45 Bilal Başacıkoğlu

Yedekler

  • 30 Zafer Görgen
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 35 Alberk Koç
  • 3 Mohamed Abarhoun
  • 28 Burak Albayrak
  • 29 Tunay Torun
  • 5 Abdullah Durak
  • 20 Denys Garmash
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 18 Braian Samudio
Takım
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