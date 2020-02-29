  Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan ve Mehmet Cem Satman hakem üçlüsü yönetecek.
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Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Guilherme, N'Diaye, Ekuban, Sörloth.
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@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (1G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.
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@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (16 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda (12M).
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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
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@OptaCan: Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.
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@OptaCan: 2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında (25) ve ilk 15 dakikalarında (9) en fazla gol atan takım Trabzonspor.
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@OptaCan: Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
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Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür, 184 günlük aranın ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
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@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B).
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@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor (1G 1B 1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti
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@OptaCan: Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (1B), bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderdi.
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Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Aminu, Skoda.
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@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Trabzonspor (1B), tek puan kaybını son karşılaşmada Beşiktaş deplasmanında yaşadı.