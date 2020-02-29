  Trabzonspor - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan ve Mehmet Cem Satman hakem üçlüsü yönetecek.

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Guilherme, N'Diaye, Ekuban, Sörloth.

@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (1G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.

@OptaCan: Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (16 puan). Rizespor ise skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip konumunda (12M).

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

@OptaCan: Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig maçının ilk yarılarında (25) ve ilk 15 dakikalarında (9) en fazla gol atan takım Trabzonspor.

@OptaCan: Son iki lig maçında birer asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür, 184 günlük aranın ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 Süper Lig maçında yenilgi almadı (10G 5B).

@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda dört puan toplayan Rizespor (1G 1B 1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasını kaybetmişti

@OptaCan: Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (1B), bu süreçte rakip filelere 18 gol gönderdi.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Aminu, Skoda.