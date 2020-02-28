SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 28 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:47
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 23 Welinton
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 25 Onur Bulut
  • 26 Manolis Siopis
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Junior Fernandes

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 12 Cenk Gönen
  • 14 Baiano
  • 17 Kaan Kanak
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 35 Musa Çağıran
  • 8 Salih Uçan
  • 77 Emircan Altıntaş
  • 27 Umut Güneş
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 99 Yacine Bammou

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Rebocho
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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