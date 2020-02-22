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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:21
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Victor Ruiz
24
Domagoj Vida
99
Kevin-Prince Boateng
13
Atiba Hutchinson
27
Jeremain Lens
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
17
Burak Yılmaz
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
27
Manuel da Costa
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
8
Jose Sosa
6
Guilherme
15
Badou Ndiaye
21
Doğan Erdoğan
19
Daniel Sturridge
11
Alexander Sörloth
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
3
Enzo Roco
23
Rebocho
33
Rıdvan Yılmaz
12
Erdoğan Kaya
20
Necip Uysal
92
Abdoulay Diaby
11
Tyler Boyd
8
Umut Nayir
9
Güven Yalçın
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Manoel
2
Kamil Ahmet Çörekçi
33
Abdurrahim Dursun
4
Hüseyin Türkmen
90
Serkan Asan
61
Abdulkadir Parmak
18
Caleb Ekuban
45
Bilal Başacıkoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.