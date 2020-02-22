SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 22 Feb 2020 | 20:00 | şuan: 19:21
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 27 Manuel da Costa
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 8 Jose Sosa
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 19 Daniel Sturridge
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 23 Rebocho
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 11 Tyler Boyd
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 18 Caleb Ekuban
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.