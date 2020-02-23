SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 23 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:20
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 17 Nabil Dirar
  • 6 Tolgay Arslan
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 6 Jean Michael Seri
  • 70 Henry Onyekuru
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 54 Erten Ersu
  • 2 Simon Falette
  • 28 Murat Sağlam
  • 8 Mehmet Ekici
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone
Takım
O
Av
P
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