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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Feb 2020 | 19:00 | şuan: 18:20
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Galatasaray
Fatih Terim
Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
3
Hasan Ali Kaldırım
17
Nabil Dirar
6
Tolgay Arslan
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
6
Jean Michael Seri
70
Henry Onyekuru
9
Radamel Falcao
Yedekler
35
Harun Tekin
54
Erten Ersu
2
Simon Falette
28
Murat Sağlam
8
Mehmet Ekici
21
Miha Zajc
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
19
Allahyar Sayyadmanesh
Yedekler
34
Okan Kocuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
7
Adem Büyük
23
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.