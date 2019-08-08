SPOR
STADYUM: Stadion na Letnej (Letna) HAKEM : Munuera Montero MAÇ TARİH SAATİ: 08 Aug 2019 | 19:00 | şuan: 19:14
13'
0 0
Sparta Prag
Sparta Prag
Vaclav Jilek
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Sparta Prag - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 10'
    İlk on dakika geride kalmak üzere. Trabzonspor topu ön alana taşımakta ve rakip yarı sahaya yerleşmekte zorluk çekiyor. Sparta Prag ise ağırlıklı olarak kendi sol kanatından yükleniyor.
  • 9'
    Sparta Prag yine sol kanattan tehlike arıyor.
  • 6'
    DİREKTEN DÖNDÜ! Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Tetteh'ten aldığı topla kale çizgisine inen Hasek içeri çevirdi. Travnik müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.
  • 6'
    Sparta Prag'da bu kez Kreici kaleyi yokladı. Uzak mesafeden gelen vuruşu kaleci Uğurcan zorlanmadan kontrol etti.
  • 5'
    Serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, topu farklı şekilde dışarı attı.
  • 4'
    Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    İki takım da top kayıpları yaparak maça başladı.
  • 1'
    İlk şut Sparta Prag'dan geldi. Plavsic'in uzak mesafeden attığı şutu Uğurcan kontrol etmeyi başardı.
  • 1'
    Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Trabzonspor'un vuruşuyla maç başladı.
  • Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
  • Sparta Prag XI: Nita, Sacek, Statina, Costa, Hanousek, Travnik, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Benjamin Tetteh
  • Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oluyor.
  Takım Kadroları

Sparta Prag

  • 1 Florin Nita
  • 19 Lukas Stetina
  • 26 Costa Nhamoinesu
  • 25 Michal Travnik
  • 9 Guelor Kanga
  • 15 Matej Hanousek
  • 22 Srdjan Plavsic
  • 21 Martin Hasek
  • 16 Michal Sacek
  • 37 Ladislav Krejci
  • 30 Benjamin Tetteh

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 29 Milan Heca
  • 2 Semih Kaya
  • 5 Uros Radakovic
  • 33 David Hancko
  • 18 Libor Kozak
  • 7 David Karlsson
  • 3 Lukas Julis

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 11 Alexander Sörloth
  • 7 Donis Avdijaj
Takım
O
Av
P
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