  Sparta Prag - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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10'
İlk on dakika geride kalmak üzere. Trabzonspor topu ön alana taşımakta ve rakip yarı sahaya yerleşmekte zorluk çekiyor. Sparta Prag ise ağırlıklı olarak kendi sol kanatından yükleniyor.
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9'
Sparta Prag yine sol kanattan tehlike arıyor.
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6'
DİREKTEN DÖNDÜ! Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Tetteh'ten aldığı topla kale çizgisine inen Hasek içeri çevirdi. Travnik müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.
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6'
Sparta Prag'da bu kez Kreici kaleyi yokladı. Uzak mesafeden gelen vuruşu kaleci Uğurcan zorlanmadan kontrol etti.
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5'
Serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa, topu farklı şekilde dışarı attı.
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4'
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.
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2'
İki takım da top kayıpları yaparak maça başladı.
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1'
İlk şut Sparta Prag'dan geldi. Plavsic'in uzak mesafeden attığı şutu Uğurcan kontrol etmeyi başardı.
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1'
Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Trabzonspor'un vuruşuyla maç başladı.
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Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
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Sparta Prag XI: Nita, Sacek, Statina, Costa, Hanousek, Travnik, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Benjamin Tetteh
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Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oluyor.