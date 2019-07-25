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HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 20:45
45'
2
0
Augsburg
Martin Schmidt
14' Florian Niederlechner
31' Carlos Gruezo
Galatasaray
Fatih Terim
Augsburg - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Augsburg
1
Andreas Luthe
5
Marek Suchy
34
Georg Teigl
40
Tim Rieder
22
Iago
43
Stefano Russo
28
Andre Hahn
25
Carlos Gruezo
11
Michael Gregoritsch
7
Florian Niederlechner
16
Ruben Vargas
Galatasaray
13
İsmail Çipe
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
3
Emre Taşdemir
45
Marcao
23
Ryan Babel
15
Ryan Donk
21
Jimmy Durmaz
7
Adem Büyük
35
Yunus Akgün
41
Erencan Yardımcı
Yedekler
39
Benjamin Leneis
36
Martin Hinteregger
31
Philipp Max
3
Mads Pedersen
15
Jozo Stanic
26
Simon Asta
38
Kevin Danso
24
Fredrik Jensen
44
Tim Civeja
20
Julian Schieber
23
Marco Richter
37
Maurice Malone
35
Seong-hoon Cheon
41
Dorian Cevis
Yedekler
33
Okan Kocuk
12
Batuhan Şen
19
Ömer Bayram
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
16
Gökay Güney
66
Valentine Ozornwafor
30
Atalay Babacan
26
Mustafa Kapı
11
Kostas Mitroglou
61
Metehan Mertöz
80
Ali Yavuz Kol
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P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.