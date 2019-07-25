SPOR
STADYUM: - HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 20:45
45'
2 0
Augsburg
Augsburg
Martin Schmidt
14' Florian Niederlechner 31' Carlos Gruezo
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Augsburg - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Augsburg

  • 1 Andreas Luthe
  • 5 Marek Suchy
  • 34 Georg Teigl
  • 40 Tim Rieder
  • 22 Iago
  • 43 Stefano Russo
  • 28 Andre Hahn
  • 25 Carlos Gruezo
  • 11 Michael Gregoritsch
  • 7 Florian Niederlechner
  • 16 Ruben Vargas

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 3 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 23 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 7 Adem Büyük
  • 35 Yunus Akgün
  • 41 Erencan Yardımcı

Yedekler

  • 39 Benjamin Leneis
  • 36 Martin Hinteregger
  • 31 Philipp Max
  • 3 Mads Pedersen
  • 15 Jozo Stanic
  • 26 Simon Asta
  • 38 Kevin Danso
  • 24 Fredrik Jensen
  • 44 Tim Civeja
  • 20 Julian Schieber
  • 23 Marco Richter
  • 37 Maurice Malone
  • 35 Seong-hoon Cheon
  • 41 Dorian Cevis

Yedekler

  • 33 Okan Kocuk
  • 12 Batuhan Şen
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 16 Gökay Güney
  • 66 Valentine Ozornwafor
  • 30 Atalay Babacan
  • 26 Mustafa Kapı
  • 11 Kostas Mitroglou
  • 61 Metehan Mertöz
  • 80 Ali Yavuz Kol
Takım
O
Av
P
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