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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 03 Aug 2019 | 21:00 | şuan: 20:46
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Panathinaikos
Panathinaikos
Giorgos Donis
  Galatasaray - Panathinaikos Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 33 Okan Kocuk
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 23 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Panathinaikos

  • 1 Sokratis Dioudis
  • 2 Mattias Johansson
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 3 Emanuel Insua
  • 12 Ilias Chatzitheodoridis
  • 44 Achilleas Poungouras
  • 26 Dimitrios Kolovos
  • 8 Christos Donis
  • 19 Ghayas Zahid
  • 9 Federico Macheda
  • 11 Anastasios Chatzigiovannis

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 66 Valentine Ozornwafor
  • 8 Selçuk İnan
  • 97 Emre Mor
  • 30 Atalay Babacan
  • 26 Mustafa Kapı
  • 11 Kostas Mitroglou
  • 35 Yunus Akgün
  • 41 Erencan Yardımcı

Yedekler

  • 27 Kostas Kotsaris
  • 57 Joao Nunes
  • 23 Vangelis Theocharis
  • 16 Konstantinos Apostolakis
  • 17 Dimitrios Emmanouilidis
  • 14 Sotirios-Polykarpos Alexandropoulos
  • 20 Nikolaos Vergos
  • 99 Anargyros Kampetsis
  • 58 Christian Konan
  • 24 T. Mavromatis
  • 55 V. Zagaritis
Takım
O
Av
P
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