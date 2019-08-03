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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Aug 2019 | 21:00 | şuan: 20:46
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Panathinaikos
Giorgos Donis
Galatasaray - Panathinaikos Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
33
Okan Kocuk
55
Yuto Nagatomo
22
Mariano
45
Marcao
27
Christian Luyindama
23
Ryan Babel
15
Ryan Donk
10
Younes Belhanda
21
Jimmy Durmaz
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Panathinaikos
1
Sokratis Dioudis
2
Mattias Johansson
4
Dimitrios Kolovetsios
3
Emanuel Insua
12
Ilias Chatzitheodoridis
44
Achilleas Poungouras
26
Dimitrios Kolovos
8
Christos Donis
19
Ghayas Zahid
9
Federico Macheda
11
Anastasios Chatzigiovannis
Yedekler
12
Batuhan Şen
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
66
Valentine Ozornwafor
8
Selçuk İnan
97
Emre Mor
30
Atalay Babacan
26
Mustafa Kapı
11
Kostas Mitroglou
35
Yunus Akgün
41
Erencan Yardımcı
Yedekler
27
Kostas Kotsaris
57
Joao Nunes
23
Vangelis Theocharis
16
Konstantinos Apostolakis
17
Dimitrios Emmanouilidis
14
Sotirios-Polykarpos Alexandropoulos
20
Nikolaos Vergos
99
Anargyros Kampetsis
58
Christian Konan
24
T. Mavromatis
55
V. Zagaritis
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.