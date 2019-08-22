SPOR
STADYUM: OACA Spiros Louis Stadium HAKEM : Daniel Siebert MAÇ TARİH SAATİ: 22 Aug 2019 | 21:00 | şuan: 20:43
AEK Atina
AEK Atina
Miguel Cardoso
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  AEK Atina - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

AEK Atina

  • 1 Vasilios Barkas
  • 21 Ognjen Vranjes
  • 27 Paulinho
  • 3 Helder Lopes
  • 24 Efstratios Svarnas
  • 22 David Simao
  • 20 Petros Mantalos
  • 8 Andre Simoes
  • 7 Daniele Verde
  • 5 Nelson Oliveira
  • 10 Marko Livaja

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 30 Georgios Athanasiadis
  • 4 Marios Oikonomou
  • 2 Michalis Bakakis
  • 6 Nenad Krsticic
  • 12 Chico Geraldes
  • 25 Konstantinos Galanopoulos
  • 9 Georgios Giakoumakis

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 12 John Obi Mikel
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 7 Donis Avdijaj
  • 20 Yusuf Sarı
Takım
O
Av
P
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