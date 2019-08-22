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STADYUM:
OACA Spiros Louis Stadium
HAKEM :
Daniel Siebert
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Aug 2019 | 21:00 | şuan: 20:43
MÖ
AEK Atina
Miguel Cardoso
Trabzonspor
Ünal Karaman
AEK Atina - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
AEK Atina
1
Vasilios Barkas
21
Ognjen Vranjes
27
Paulinho
3
Helder Lopes
24
Efstratios Svarnas
22
David Simao
20
Petros Mantalos
8
Andre Simoes
7
Daniele Verde
5
Nelson Oliveira
10
Marko Livaja
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Yedekler
30
Georgios Athanasiadis
4
Marios Oikonomou
2
Michalis Bakakis
6
Nenad Krsticic
12
Chico Geraldes
25
Konstantinos Galanopoulos
9
Georgios Giakoumakis
Yedekler
16
Erce Kardeşler
22
Gaston Campi
14
Ivanildo Fernandes
12
John Obi Mikel
21
Doğan Erdoğan
7
Donis Avdijaj
20
Yusuf Sarı
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.